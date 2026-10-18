“Colombia tiene que realizar un ajuste fiscal considerable”: entrevista con el FMI

En esta entrevista exclusiva con El Espectador, desde Bangkok, Tailandia, donde se llevaron a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario…

En medio de un complejo panorama fiscal, Colombia toca las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En noviembre, una misión del organismo visitará el país en el marco de la solicitud que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella de iniciar la consulta del Artículo IV, que es una evaluación de la situación económica y el primer paso para explorar otras opciones de financiación con el FMI.

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En esta entrevista exclusiva con El Espectador, desde Bangkok, Tailandia, donde se llevaron a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, explicó cómo avanzan las conversaciones con Colombia, cómo está viendo el organismo la situación fiscal del país, qué tan posible sería un ajuste fiscal sin subir impuestos y cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta América Latina.

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Colombia solicitó una consulta del Artículo IV. ¿En qué consiste este proceso y qué tendrá que hacer el país para acceder al financiamiento del FMI?

La dirección del FMI estuvo en Bogotá hace apenas unas semanas. Tuvimos una muy buena conversación con el vicepresidente (José Manuel Restrepo), con el ministro de Hacienda (Miguel Gómez) y con el Banco Central. Hemos continuado esas conversaciones con un equipo que viajó a Washington la semana pasada para mantener un diálogo a nivel técnico y enviaremos una misión a Bogotá a comienzos de noviembre.

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Sabemos que el Gobierno tiene un plan para llevar a cabo un ajuste fiscal y nuestro objetivo es encontrar maneras de ayudarlo a ejecutar ese plan y a definir la combinación de políticas que necesitará para lograr que Colombia prospere. Han heredado una situación fiscal muy difícil: la deuda es relativamente alta y el déficit es bastante elevado, creemos que este año rondará el 7 % del PIB. Además, tienen una cantidad considerable de deuda de corto plazo que necesitan financiar.

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¿En qué punto está la conversación?

En este momento estamos tratando de ofrecer asesoría sobre las opciones de política económica y sobre cómo podría llevarse a cabo ese ajuste. En 2025 realizamos una consulta del Artículo IV en la que abordamos asuntos similares. Ese ejercicio puede servir como referencia, porque analizamos tanto la magnitud del ajuste que podría necesitarse como las posibles medidas de política económica para conseguirlo.

Estamos continuando ese diálogo con el Gobierno para examinar las distintas opciones y lograr que el ajuste fiscal no perjudique a los sectores más pobres, respalde el crecimiento a largo plazo, reduzca la deuda, o al menos la estabilice, y disminuya las necesidades de financiamiento. Todavía no hemos decidido exactamente cómo evolucionará el proceso, porque corresponde al Gobierno decidir cuál es la mejor manera en que podemos ayudarlo. Podemos hacerlo mediante nuestras labores de supervisión económica, a través de la consulta del Artículo IV; también estamos muy dispuestos a ofrecer asistencia técnica o podemos hacerlo mediante un acuerdo de financiamiento con el Fondo. Actualmente estamos en una fase exploratoria.

¿Qué opciones de financiamiento podría ofrecerle el FMI a Colombia? También es oportuno saber si reactivar la Línea de Crédito Flexible, que fue cancelada el año pasado, estaría sobre la mesa.

Contamos con un conjunto de herramientas que abarca la supervisión económica, el fortalecimiento de capacidades y el financiamiento del Fondo. Como mencioné, el Gobierno tiene necesidades de financiamiento relativamente grandes en el corto plazo. Si pensamos, por ejemplo, en un acuerdo preventivo como la Línea de Crédito Flexible (LCF), hay que tener en cuenta que este instrumento está diseñado para países que no tienen una necesidad inmediata de financiamiento, sino que buscan asegurarse frente a un eventual choque que pueda afectar al país en el futuro.

El choque fiscal ya golpeó a Colombia y el país ya presenta un desequilibrio fiscal relativamente grande. Por eso, creo que si el Gobierno optara por una operación de financiamiento intentaríamos encontrar una manera de ayudar a aliviar parte de esas presiones financieras. Pero, nuevamente, es el Gobierno quien lleva la iniciativa en este proceso: le corresponde decidir qué funciona mejor para el país y cómo puede ayudarlo el Fondo.

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¿Colombia puede lograr una consolidación fiscal creíble mediante recortes del gasto público, o será necesario aumentar impuestos?

Colombia tiene que realizar un ajuste fiscal considerable. En última instancia esta es una decisión social: depende de cómo el país quiera hacerlo. Sin embargo, el gasto aumentó bastante durante la administración anterior, entonces hay margen para encontrar eficiencias en el gasto. Además, una de las cosas que está considerando el Gobierno es redefinir el papel del Estado: qué debería hacer y qué no debería hacer.

También hay opciones que no implican aumentar las tasas impositivas, sino hacer más eficiente el sistema tributario. Esto podría generar más ingresos sin aumentar la carga tributaria. Es posible imaginar un escenario en el que el Gobierno incluso reduzca las tasas de algunos impuestos, pero al hacer más eficiente el sistema tributario, ampliando la base gravable y eliminando exenciones, termine recaudando más. Todas esas son opciones que estamos analizando con el Gobierno.

Estamos aportando experiencias internacionales sobre cómo otros países han llevado a cabo ajustes de esta magnitud, qué ha funcionado y qué no, para adaptar las alternativas a la situación particular de Colombia, que no es igual a la de otros países. Hay otro asunto importante: se necesita un ajuste que no se haga únicamente hoy, sino que pueda mantenerse durante varios años.

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¿Qué consejo le daría a Colombia en este momento difícil para sus finanzas públicas?

Colombia ha llegado a un punto en el que vemos que el déficit fiscal es muy elevado, las necesidades de financiamiento del país son muy grandes y la deuda viene aumentando. Esperamos que siga haciéndolo. Ha llegado el momento de intentar cambiar esa trayectoria y comenzar a reducirla.

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Estamos viendo un aumento de las tasas de interés en las economías avanzadas, que también se está transmitiendo a los mercados emergentes y encarece aún más el financiamiento de los gobiernos. Esos mayores costos por intereses terminan desplazando otros gastos valiosos en salud, educación, inversión de capital y asistencia social.

Necesitamos empezar a reducir la deuda para aumentar la confianza de los inversionistas. Así, los costos de los intereses serían menores y entraríamos en una dinámica más favorable, en la que habría más espacio fiscal para realizar gastos importantes en infraestructura, capital humano y asistencia social.

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Pasando a las preguntas regionales, ¿cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta actualmente América Latina, según el FMI?

Podemos dividirlos en desafíos de corto plazo y desafíos de más largo plazo. El desafío inmediato consiste en desenvolverse en el entorno económico mundial. Durante estas reuniones anuales hemos hablado de un contexto global muy difícil, en el que están ocurriendo muchos choques al mismo tiempo. Tenemos guerras en el golfo Pérsico y en Europa, precios de las materias primas muy altos y estamos empezando a observar un aumento de las tasas de interés que pagan los gobiernos para endeudarse, incluso en países como Estados Unidos y en Europa. Además, se aproxima un fenómeno de El Niño, que tiende a impulsar la inflación de los alimentos y a generar alteraciones, particularmente en los países de América Latina.

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Considero fundamental adoptar políticas que protejan a los países frente a esa volatilidad y construir marcos institucionales que les permitan afrontar mejor esos cambios.

¿Y los de largo plazo?

Destacaría dos asuntos fundamentales para la región. El primero es el ajuste fiscal. Durante la pandemia hubo un gran aumento del gasto; aunque los países retiraron las medidas de estímulo, ahora tienen niveles de deuda más elevados y la región no ha avanzado tanto como debería en reducirlos. Colombia es un ejemplo claro: la deuda ha venido aumentando a un ritmo relativamente rápido durante los últimos años, desde la pandemia. Cambiar esa trayectoria y comenzar a reducir la deuda es fundamental y se hace más urgente con el aumento de las tasas de interés internacionales para los gobiernos.

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El segundo asunto que nos preocupa es que algunos países, particularmente aquellos que han adoptado tecnologías, como Estados Unidos, están empezando a experimentar una aceleración de la productividad y un aumento del crecimiento del ingreso por habitante gracias a las innovaciones que se están produciendo, pero no estamos viendo lo mismo en América del Sur y América Latina. En Centroamérica la situación es algo mejor, allí se observan mayores ganancias de productividad.

Para América del Sur y el Caribe la baja productividad ha sido un problema de largo plazo. Estas regiones simplemente no registran el mismo crecimiento que vemos en otras partes del mundo como, por ejemplo, aquí en Asia. Hay varias razones que explican esta situación: existen numerosas distorsiones por el lado de la oferta en los países, la informalidad es un problema muy importante, así como la criminalidad y la seguridad. A esto se suman el entorno empresarial y el sistema tributario.

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No se trata de una sola medida, sino de concentrar los esfuerzos en eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento de la productividad. Actualmente estamos viendo avances en varios países de la región en esta materia. Si observamos a Argentina, están haciendo mucho para desregular su economía y abrirse al comercio. En Bolivia están eliminando distorsiones en el sistema cambiario y están intentando mejorar su sistema tributario y retirar subsidios que representan un costo fiscal muy elevado. En Centroamérica, Costa Rica ha abierto considerablemente su economía a la inversión extranjera. Hay ejemplos, aunque todavía queda mucho por hacer.

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En general, ¿cuáles son las perspectivas fiscales y de deuda en la región?

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Si observamos la situación fiscal de la mayoría de los países de la región, la deuda no solo está aumentando, sino que proyectamos que seguirá haciéndolo en el futuro; hay algunas excepciones, como Argentina y Paraguay. No es un buen panorama en el contexto mundial. Percibo una preocupación mayor por las políticas fiscales en todos los países: en Europa, Japón, China, Estados Unidos…

En ese contexto, los gobiernos latinoamericanos acuden a los mercados internacionales de capital para endeudarse y están compitiendo con todos esos otros gobiernos que también necesitan financiación. Por lo tanto, cuando aumenta el costo del endeudamiento, también sube el costo de financiarse para los países de esta región. Es urgente abordar el problema de la deuda y hacerlo no es fácil: se trata de políticas que exigen tomar decisiones difíciles y afrontar disyuntivas complejas. Además, hay que hacerlo de una manera socialmente responsable, que proteja a las personas vulnerables y que no recorte la inversión de capital, pues sabemos que esta favorece el crecimiento.

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Ese es el difícil equilibrio que enfrenta la región, pero tengo la sensación de que se agotó el tiempo para seguir aplazando las decisiones sobre política fiscal. Este es el momento de actuar.

¿Qué pueden hacer los países de América Latina para impulsar el crecimiento y aumentar el comercio entre ellos?

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En materia comercial, es importante que los países latinoamericanos comercien más entre sí, pero también que aumenten el comercio en general. Las políticas deberían enfocarse en incrementar el comercio, sin intentar dirigirlo específicamente hacia Brasil o Argentina, también puede ser con Asia, con Estados Unidos o con Europa. Cuando existe esa competencia comercial, se generan incentivos para mejorar la productividad de los países, se amplían los mercados y se obtienen economías de escala.

América Latina tiene un buen desempeño en el comercio de materias primas con el resto del mundo, pero es fundamental ampliar ese intercambio hacia las manufacturas y los servicios. También sería muy beneficioso comerciar una gama más amplia de bienes y servicios. En cuanto al crecimiento, creo que la productividad es un asunto muy importante para la región y para mejorarla es fundamental eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo, incluyendo los trámites y requisitos para obtener licencias empresariales, los sistemas tributarios y las barreras comerciales.

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Ahora es todavía más importante porque la mayoría de los países de la región atraviesan una transición demográfica. Estamos llegando al punto en el que la población en edad de trabajar comenzará a reducirse en América Latina. Tendremos menos trabajadores y más personas jubiladas. En realidad, este ha sido un desafío para América Latina desde hace tiempo, el problema es que, cuando los países han intentado abordarlo, primero llegó el covid-19, después la inflación que siguió a la pandemia y luego la guerra. Por eso ha sido muy difícil mantener el foco en estos problemas, ya que abordarlos requiere un compromiso de largo plazo y los países han seguido enfrentándose a sucesivos choques. Es una situación muy compleja.

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