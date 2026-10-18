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“Colombia tiene que realizar un ajuste fiscal considerable”: entrevista con el FMI

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), habló con El Espectador sobre la situación fiscal y de la deuda en Colombia, las opciones de financiación que explora el Gobierno con el organismo y la posibilidad de hacer un ajuste fiscal sin aumentar los impuestos.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Nigel Chalk, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Nigel Chalk, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

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En medio de un complejo panorama fiscal, Colombia toca las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En noviembre, una misión del organismo visitará el país en el marco de la solicitud que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella de iniciar la consulta del Artículo IV, que es una evaluación de la situación económica y el primer paso para explorar otras opciones de financiación con el FMI.

En esta entrevista exclusiva con El Espectador, desde Bangkok, Tailandia, donde se llevaron a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 5 minutos
    El FMI ya está ambientando lo que se nos viene encima: reducción del estado; desaparición de subsidios; más impuestos, tasas y contribuciones; servicios más costosos; créditos más caros, y moneda más débil.
  • Alvaro(63032)Hace 13 minutos
    El FMI es el gota a gota de los países que por corrupción están con la aguja pegada . La corrupción es el karma.
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