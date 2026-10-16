Alemania financiará ahorro pensional para niños: ¿en qué va la pensional de Colombia?

Con el programa "Frühstartrente" (ahorro para la jubilación desde una edad temprana), el Estado aportará 10 euros mensuales (unos 11 dólares) por cada niño de entre 6 y 18 años a una cuenta individual invertida en los mercados financieros. Los padres y abuelos podrán complementar estos aportes.

El Parlamento alemán aprobó este viernes una iniciativa para que el gobierno aporte dinero a las cuentas de pensiones de los niños, invirtiendo fondos a largo plazo en los mercados, para crear un complemento de la pensión de jubilación desde la infancia.

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Si no se dispone de una cuenta individual, el dinero se invertirá de forma colectiva bajo la gestión del Banco Federal de Alemania.

"Al empezar tan pronto, se puede acumular una suma considerable a lo largo de las décadas", explicó en un comunicado el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil.

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Según el ministro, los aportes estatales por sí solos podrían elevar el saldo de la cuenta a unos 53.000 euros cuando el beneficiario cumpla 65 años. La cifra podría alcanzar los 160.000 euros si los padres o abuelos aportan 20 euros adicionales al mes.

Sin embargo, el Estado solo aportará un total nominal de 1.440 euros por niño durante 12 años.

La proyección de 53.000 euros supone una rentabilidad media anual del 7%, con intereses acumulados. De este modo, el aporte estatal alcanzaría unos 2.200 euros cuando el beneficiario cumpla 18 años y seguiría generando rendimientos hasta los 65 años, sin necesidad de realizar nuevos aportes.

El resultado dependerá de la evolución de los mercados durante varias décadas.

Si se considera una inflación media del 2%, los 53.000 euros equivaldrían a unos 20.000 euros en poder adquisitivo actual.

La reforma se produce en un contexto en el que el envejecimiento demográfico ejerce una presión creciente sobre el sistema alemán de pensiones, financiado con las cotizaciones de los trabajadores activos.

De este modo, Berlín busca fomentar el ahorro privado para complementar las pensiones públicas.

El coste de esta nueva ayuda para el Estado se estima en 198 millones de euros en 2027 y se prevé que alcance los 411 millones en 2030.

Los partidos opositores de izquierda, Los Verdes y Die Linke, votaron en contra del programa por considerarlo socialmente desigual, ya que las familias más acomodadas podrán aportar más dinero a las cuentas de sus hijos. El partido de extrema derecha AfD se abstuvo.

La medida comenzará a aplicarse a los niños nacidos en 2020, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

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¿Qué está pasando con la reforma pensional en Colombia?

En Colombia, la discusión pensional tiene otro enfoque. La reforma aprobada por el Congreso, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2027, reorganiza el sistema para definir cómo se distribuyen las cotizaciones y qué protección reciben las personas mayores, incluidas aquellas que llegan a la vejez sin cumplir los requisitos para pensionarse.

La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la ley en 2026, pero devolvió nueve componentes a la Cámara de Representantes para corregir errores de trámite.

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El nuevo modelo contempla cuatro pilares: uno solidario, con una transferencia para adultos mayores vulnerables que no tienen pensión; uno semicontributivo, para quienes cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas; uno contributivo, para quienes realizan aportes al sistema; y otro de ahorro voluntario. En el pilar contributivo, las cotizaciones se dirigirán a Colpensiones hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos y, por encima de ese monto, a una administradora del componente complementario de ahorro individual (ACCAI).

Con todo esto, a diferencia del programa alemán, la reforma colombiana no contempla que el Estado deposite dinero cada mes en una cuenta de inversión individual desde la infancia. Su apuesta se concentra en reorganizar las cotizaciones durante la vida laboral y ampliar la protección para la vejez.

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En el componente semicontributivo, por ejemplo, quienes hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas podrán acceder a una renta vitalicia, aunque esta prestación no equivale a una pensión contributiva tradicional.

La diferencia también está en el lugar que ocupa el ahorro privado. Las administradoras privadas de pensiones no desaparecen: continúan participando en el sistema como gestoras del ahorro individual por encima del umbral establecido.

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En Alemania, en cambio, el programa busca incentivar el ahorro de largo plazo desde los seis años, con aportes estatales que pueden complementarse con dinero familiar.

Son dos respuestas distintas al reto de financiar la vejez: una interviene desde la infancia para acumular capital durante décadas; la otra reorganiza el sistema pensional y sus mecanismos de protección para quienes envejecen en Colombia.

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