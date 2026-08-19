Alerta en el sistema eléctrico: XM pide activar generación térmica máxima por fuerte sequía

Se recomienda intensificar las campañas de gestión y ahorro de energía. Foto: archivo

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Se anticipa un fenómeno de El Niño de gran intensidad. De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la reducción en las lluvias alcanzará niveles críticos no vistos en los últimos 76 años, según se lee en un informe especial publicado esta semana.

El documento de la empresa muestra que los aportes hídricos llevan tres meses consecutivos por debajo de la media histórica: en agosto se ubicaron en 58,08 % frente a un promedio histórico de 88,9 %. El embalse agregado, por su parte, se mantiene por debajo de la senda de referencia desde hace seis semanas. XM señala que, desde junio, los caudales están incluso por debajo de la hidrología considerada más crítica hasta ahora, la registrada durante El Niño de 2015-2016.

La disminución en lluvias y caudales se traduce en un problema de gran magnitud, pues implica una reducción en el abastecimiento de los embalses con los que funcionan las hidroeléctricas, lo que aumenta el riesgo de un eventual apagón.

Para mitigar estos escenarios, XM recomienda poner a trabajar las generadoras térmicas para compensar los déficit de las hidroeléctricas.

“Para condiciones hidrológicas deficitarias extremas se requiere una operación sostenida del parque térmico cercana a 100 GWh/día en promedio semanal durante períodos que podrían durar más de 9 meses, lo que implica fortalecer y maximizar las medidas orientadas a asegurar la disponibilidad de recursos, combustibles e infraestructura necesarios para la atención de la demanda de energía eléctrica”, detalla la empresa en el informe

XM también recomienda que, dadas las altas incertidumbres, es necesario que se haga un seguimiento continuo a la evolución de la demanda y aportes hídricos para tener una fotografía casi que en tiempo real que sirva para tomar decisiones de manera oportuna.

Hasta la fecha, el panorama se muestra complejo, pues los aportes hídricos que se registran en los últimos tres meses consolidan niveles por debajo de la media histórica. Esta condición, se espera, que se mantenga para los próximos meses, con base en los pronósticos climáticos. Al tiempo, se han registrado máximos históricos en la demanda de energía eléctrica, desde mayo de 2026.

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“Resulta fundamental materializar una mayor generación térmica en la operación en tiempo real, con el fin de mitigar la pérdida de reservas y fortalecer la confiabilidad del SIN”, detalla.

Dentro del paquete de recomendaciones también se incluye ingresar nuevos proyectos de generación; adoptar mecanismos de gestión de demanda; intensificar las campañas de gestión y ahorro de energía; validar que los embalses puedan operar por debajo de los mínimos históricos, así como reportar oportunamente cualquier novedad identificada.

A esto se suma el mantener actualizado el inventario de restricciones operativas de los embalses del SIN operando cerca de su mínimo útil, con el objetivo de contar con la mejor información disponible; identificar y gestionar posibles limitantes que afectan la disponibilidad de las plantas térmicas; coordinar mantenimientos de transmisión con el fin de minimizar la limitación de la generación y coordinar mantenimientos de generación para maximizar las plantas de generación disponibles.

El documento cierra con una advertencia sobre el riesgo de que varios embalses del SIN operen por debajo de sus mínimos históricos, lo que —dice XM— introduce incertidumbre sobre la capacidad de recuperación de las plantas hidráulicas si la temporada de aportes deficitarios se extiende hasta afectar la senda de invierno. El operador insiste en que, más que el precio o la coyuntura política, lo que está en juego es la confiabilidad misma del suministro eléctrico del país en los próximos meses.

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