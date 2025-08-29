Alexandra Reyes, nueva directora del Invías, ¿qué retos siguen sin pavimentar?

Imagen de referencia. Foto: INVIAS

El Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene nueva cabeza. Alexandra Reyes Gómez asumirá la dirección general de la entidad en reemplazo de John Jairo González, quien estuvo cinco meses encargado tras la salida de Juan Carlos Montenegro en marzo de este año.

Reyes es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, con dos especializaciones: una en Geotecnia Ambiental de la Universidad de Santander y otra en Derecho de la Infraestructura de la Universidad Externado.

En su trayectoria ha pasado por el sector público y privado. Fue asesora de la Federación Nacional de Departamentos en 2024. También figuró como directora en la Gobernación del Guaviare entre 2020 y 2025. Además, estuvo vinculada a la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial en 2019.

Ha trabajado como contratista en el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, además de desempeñarse como ingeniera residente y coordinadora de obras en firmas privadas de construcción.

La herencia del Invías

Pese a la falta de posesión oficial, con este nombramiento, ya son siete los directores que han pasado por el Invías en lo que va del gobierno de Gustavo Petro: cuatro hombres y tres mujeres. Una rotación que llama la atención, pues se da en medio de cuestionamientos por la lenta ejecución de recursos y la pérdida de dinamismo en los proyectos de infraestructura.

El panorama que recibe Reyes no es alentador. De los $3,9 billones asignados al Invías en 2025, apenas se había ejecutado 27,4 % a corte de julio, según datos del Ministerio de Hacienda.

Es decir, más de siete de cada diez pesos del presupuesto aún no se habían convertido en obras ni contratos.

Además, la entidad redujo su chequera de inversión en 14 % en un año. Pasó de $1,13 billones en 2024 a $974.000 millones en 2025. Una contracción que golpea directamente la capacidad del instituto para atender las vías secundarias y terciarias, que son su foco principal.

Este fue un nudo que alertó la Cámara Colombiana de la Infraestructura, tras la deuda de $1 billón del Invías a los contratistas del sector, que ponía en riesgo de parálisis a 57 obras estratégicas por el apretado margen de caja de las empresas. Pulla que venía desde noviembre pasado, y que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se comprometió a pagar en noviembre de 2024.

Apenas en febrero, la cartera de Hacienda y la Procuraduría anunciaron la transferencia de fondos graduales de febrero hasta abril hasta completar el monto total. A la fecha están al día.

Pero ese desliz dejó en vilo 57 proyectos viales y miles de empleos, al afectar la liquidez de las empresas.

En cuanto al desarrollo de obras, Reyes hereda las críticas de la Contraloría General al programa insignia del Gobierno: Caminos Comunitarios. A corte de diciembre de 2024, se habían firmado 2.157 contratos, de los cuales solo 728 han sido culminados, mientras que 1.124 permanecían sin ejecución alguna. Es decir, más de la mitad de los convenios estaban detenidos.

La estrategia estima una inversión de $8 billones, de los cuales $6,5 billones estaban destinados para vías regionales estratégicas y $1,5 billones para fortalecer la gestión local en comunidades y organizaciones.

El plan se atascó más pronto que tarde: en 2024 apenas se ejecutó el 17 % de los recursos asignados; y en 2025, paradójicamente, no hay partida específica para comunidades tras los recortes aprobados para ajustar el presupuesto nacional.

La llegada de Reyes sirve de paracaídas ante la dirección en encargo que tuvo la entidad durante cinco meses. Pero restablecer la confianza entre el Gobierno y el sector será un peaje inevitable para la funcionaria, justo en un momento en que el país necesita acelerar proyectos de vías terciarias, puentes y mantenimiento vial para dinamizar la economía.

