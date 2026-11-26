El gremio planteó que se preserven las exclusiones de los numerales 20 y 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario. Esas normas cubren la adquisición de…

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) pidió al Congreso conservar la exclusión del IVA para los servicios tecnológicos en la “Ley de Rescate Económico” o ley fiscal. La posición la expuso su vicepresidente ejecutivo, Santiago Marroquín, el pasado 25 de noviembre, durante la audiencia pública de las Comisiones Económicas Conjuntas sobre el Proyecto de Ley 001 de 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El gremio planteó que se preserven las exclusiones de los numerales 20 y 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario. Esas normas cubren la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales y el suministro de páginas web, servidores y servicios de computación en la nube. AmCham pidió mantenerlas frente a las modificaciones que plantea el proyecto.

En contexto: Siete horas de "peros" a la ley fiscal: las advertencias de gremios y organizaciones | EL ESPECTADOR

¿Por qué las defiende?

Según AmCham, estos beneficios ayudan a que las empresas colombianas accedan a herramientas para modernizar sus operaciones, adoptar soluciones de inteligencia artificial y competir en mercados cada vez más digitales.

"La transformación digital constituye un elemento fundamental para mejorar la productividad de las empresas, especialmente las pequeñas y las medianas", dijo Marroquín. Añadió que es necesario revisar con cuidado cualquier modificación tributaria que pueda aumentar los costos de acceso a software, computación en la nube e inteligencia artificial. Según él, el objetivo debe ser contar con "mecanismos eficientes y asequibles".

Medicina prepagada y ajuste fiscal

Marroquín también se refirió al anuncio de retirar el IVA a los servicios de medicina prepagada. Dijo que valora la decisión y pidió que quede expresamente reflejada en el texto de la ponencia.

"Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas, pero también preservar las condiciones que hacen posible el crecimiento económico", afirmó. Agregó que un ajuste fiscal sostenible debe ir acompañado de eficiencia en el gasto, seguridad jurídica, competitividad, inversión y generación de empleo formal.

Otros gremios también han reaccionado

Desde el sector turístico y de servicios llegaron varias sugerencias a la ley fiscal. El pasado 25 de noviembre, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) también se manifestó sobre el IVA y le pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se mantenga la exención del IVA a los servicios turísticos que se comercializan en el exterior y son utilizados al interior del país.

Cotelco, por boca de su presidente José Andrés Duarte, dijo que el alojamiento no necesita nuevos gravámenes. Propuso que paguen los impuestos quienes ofrecen hospedaje en viviendas turísticas a través de plataformas, lo que, según el gremio, generaría COP 3,4 billones. Camilo Ospina, de Asobares, anticipó que subir el costo de licores y cervezas "impulsará la adulteración y el contrabando". También dijo que la medida encarecería la estadía de los visitantes extranjeros, junto con otros artículos de la ley que, a su juicio, restarían atractivo turístico al país.

En otro frente, María Fernanda Alfonso, de Sindesena, alertó de que el texto actual dejaría al Sena sin recursos asegurados, sin parte de su planta de personal y con menos capacidad para ofrecer formación profesional. Frank Pearl González, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, sostuvo que la caída de la producción nacional recae sobre los hogares. Explicó que la molécula de gas pasó de USD 7 a USD 28 en un año por la necesidad de importar, y que, según la ACP, el país compra en el exterior cerca del 40 % del gas que consume.

Ángela Díaz, de Acolap, gremio con cerca de 700 empresas, pidió reconsiderar el IVA de 19 % para parques de diversiones, parques temáticos y otros lugares de entretenimiento familiar. Para ella, "la nueva carga restringiría especialmente el acceso a los hogares de ingresos medios y bajos".

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.