A la luz de las cifras, como ha explicado El Espectador, es claro que Colombia necesita un ajuste fiscal. Pero en la audiencia pública docenas de personas cuestionaron de dónde saldrá la…

El país se prepara para el debate de la ley fiscal o reforma tributaria, llamada por el Gobierno “ley de rescate económico”. Este lunes se realizó la primera audiencia pública: en siete horas de intervenciones, desde el Salón Elíptico del Congreso, gremios, organizaciones y sindicatos pusieron sobre la mesa sus reparos y preocupaciones frente al proyecto.

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A la luz de las cifras, como ha explicado El Espectador, es claro que Colombia necesita un ajuste fiscal. Pero en la audiencia pública docenas de personas cuestionaron de dónde saldrá la plata que se necesita para poner en orden las finanzas públicas y cuáles son los impactos de cada uno de los artículos del proyecto que radicó en el Congreso el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Mientras se realizan las audiencias públicas (la segunda se realizará el jueves en Cali y la tercera el viernes en Barranquilla), avanza también la construcción de la ponencia para primer debate en las comisiones económicas conjuntas. El Ministerio de Hacienda ha sido enfático en que el proyecto debe recibir el visto bueno del Legislativo antes de que se acabe este año.

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Esta semana el Gobierno se reunirá con las bancadas de los partidos, así como con los coordinadores y ponentes del proyecto de ley. El lunes se adelantó el encuentro entre Cambio Radical y el Partido Conservador con el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez; Interior, Alejandro Ordóñez, y Justicia, Iván Cancino.

En esta nota le contamos algunos de los puntos clave que quedaron sobre la mesa tras las casi 100 intervenciones en la audiencia pública de este lunes.

#CamaráInforma 📣 Las Comisiones Económicas junto a gremios y entidades, presentan sus posturas frente al proyecto de Ley de Rescate, orientado a estabilizar las finanzas estatales, reducir el gasto público y generar crecimiento económico. pic.twitter.com/uhok1RVSmo — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) November 23, 2026

El impacto en el empleo formal

Mónica Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), destacó la decisión del Gobierno de retirar el IVA a la canasta básica y a los insumos agropecuarios, pero afirmó que en el proyecto se mantienen medidas que preocupan, especialmente “los incrementos en la nómina”.

Las empresas que declaran renta no pagan aportes al SENA ni al ICBF, ni la cotización a salud que le corresponde al empleador, por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. La propuesta del Gobierno recorta ese beneficio considerablemente: se mantendría para quienes ganan hasta dos salarios mínimos; por los que ganan entre dos y tres, las empresas tendrían que pagar una parte (1 % al SENA, 1 % al ICBF y 4 % a salud), y por los que ganan más de tres pagarían los aportes completos (8,5 % a salud, 3 % al ICBF y 2 % al SENA).

El cambio propuesto, advirtió la SAC, encarecería la contratación. Para los sectores del agro que generan empleo formal, en su mayoría agroexportadores, la medida “restaría la posibilidad de competir en el mercado global, que de por sí ya es un escenario complejo”.

En esa misma línea, Santiago Marroquín, de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), aseguró que la generación de empleo debe ser una consideración transversal de cualquier reforma económica: “Las modificaciones que puedan afectar las cotizaciones, los aportes y los costos de contratación, deben evaluarse de manera integral, considerando las obligaciones que actualmente enfrentan las empresas. Solicitamos que las medidas se acompañen de una evaluación de impacto sobre la formalización y la creación de empleo”.

María Alejandra Osorio, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en Bogotá y Cundinamarca, aseguró que siete de cada 10 pesos de recaudo con la ley fiscal los pagará el empleo formal. Y Carlos Salgado, director jurídico de la Federación Nacional de Empresas de Aseo (Fenaseo), explicó que la medida implica “cargarle a la nómina el 6 % y en algunos casos hasta el 13,5 %”, golpeando a los sectores con alta intensidad de mano de obra.

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Presentación de la ley fiscal ante las comisiones económicas.

El precio para los trabajadores

Todos los asalariados aportan actualmente un 4 % para salud, pero con el proyecto el porcentaje subiría para quienes ganan más de dos salarios mínimos (el rango va desde 5,5 % hasta 8 % para quienes ganan hasta 25 salarios mínimos). Los independientes también pagarían más: hoy aportan 12,5 % y con la ley pasarían a pagar entre 12,5 % y 15,5 % según sus ingresos.

Carmen Fonseca, docente universitaria, habló sobre el impacto que tendría la ley fiscal en los profesores, especialmente ocasionales y de cátedra. “Un aumento de cotización a salud de 2,5 %, en un salario de COP 10 millones, representa COP 250.000 al mes, COP 3 millones al año”, aseguró. Además, el proyecto implicaría que se acabe la exención de renta sobre los gastos de representación de profesores y rectores de universidades públicas.

Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que la central rechaza la propuesta porque le quita recursos a los trabajadores, entre otras cosas porque eleva la tasa de cotización a salud, pero especialmente porque se perderán trabajos en el sector público con el recorte que propone el Gobierno.

Varios representantes de los trabajadores manifestaron este lunes su preocupación por los recortes anunciados por el Gobierno. De acuerdo con el ministro de Hacienda, el Gobierno buscará una reducción del gasto operativo en cerca de COP 8 billones anuales hasta 2030, y de la burocracia, con una disminución de 50 % en contratistas, para ahorrar COP 4 billones, y de 20 % en gasto de personal para ahorrar COP 11 billones (dicho recorte no tocaría la Fuerza Pública).

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El Gobierno, además, propone la fusión y eliminación de entidades. Varios congresistas le han pedido al Gobierno claridad sobre qué se fusionará o eliminará para que no se le dé al Ejecutivo una especie de “cheque en blanco”.

Impactos del impuesto al carbono

Carlos Cante, presidente de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), advirtió que el proyecto tal como está podría golpear al sector y generar una presión adicional sobre los costos de generación de energía y de industrias como la siderúrgica, cementera y coquizadora.

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Las cifras presentadas por el gremio indican que los incrementos en el impuesto al carbono podrían llevarlo a aproximadamente COP 119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superar los COP 212.000 en 2029, calculados con la UVT de 2026. Este monto, según Cante, equivale a cerca del 70 % del precio del carbón en boca de mina. “Significa perder competitividad”, aseguró. Fenalcarbón propone establecer una senda gradual de al menos 20 años para el incremento del impuesto al carbono.

Marcelo Restrepo, de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en Colombia, señaló que con la ley de rescate las tarifas del impuesto al carbono aumentarían más de 200 % a 2029, con impactos en la cadena logística y turística.

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“El combustible corresponde a entre el 35 y 40 % de los costos fijos de una aerolínea. Desde la guerra en Ucrania, ha aumentado en 103 %. Es importante revisar el impuesto al carbono porque hoy no hay sustituto para el combustible de aviación”, aseguró.

Johan Montealegre, de Colfecar, informó que elevar el impuesto al carbono implica un aumento en el diésel, que representa el 40 % de los costos operativos del transporte de carga. De acuerdo con Montealegre, el Congreso debe evaluar los efectos de esta medida en la inflación.

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Lo que deben saber los afiliados a las Cajas de Compensación

“Empecemos con un ejercicio: ¿qué sucedería con sus obligaciones, compromisos y proyectos si de la noche a la mañana sus ingresos se redujeran un 25 %?”, dijo Héctor Orlando Solano, vicepresidente de Fedecajas.

Que un punto de los cuatro que hoy pagan los empleadores a las Cajas de Compensación Familiar se destine a financiar el aseguramiento obligatorio en salud, a cargo de la Adres, golpearía a los afiliados, según Solano. Además, otro artículo establece que por cinco años los saldos no ejecutados del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) podrán destinarse a pagar deudas en salud.

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Según el gremio, con la propuesta de la ley fiscal, 13.000 hogares dejarían de recibir subsidios, habría 50.000 cupos menos en primera infancia, 54.000 personas menos recibiendo el subsidio al desempleo y medio millón de usos menos en el sistema de recreación, deporte y turismo de las Cajas. “Los costos fijos no bajan, tendríamos que destruir empleos, los colegios, jardines, IPS y sedes recreativas tendrían que reducir cobertura o aumentar precios”, dijo Solano.

Las preocupaciones de Oxfam Colombia

Juan Sebastián Pardo, de Oxfam Colombia, afirmó que a la luz de la justicia tributaria hay elementos que preocupan de la ley, en especial porque actualmente en Colombia el 50 % más pobre paga 21 pesos por cada 100 pesos que recibe, la misma proporción que el 1 % más rico.

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Entre los temas que preocupan está la decisión de aumentar el umbral del impuesto al patrimonio (lo que implica que lo pagarán menos personas) y que desaparezca en 2031. “En el país, el 10 % más rico concentra el 72 % de la riqueza, mientras que el 50 % más pobre solamente tiene el 2 %. Es una torta muy grande que está mal repartida y la ley fiscal no lo resuelve”, afirmó.

Pardo agregó que el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial), que propone bajar el impuesto de renta para grandes proyectos de inversión que arranquen entre 2027 y 2029, implica beneficios para grandes multinacionales en un país en el que existen 294 beneficios tributarios que no se han evaluado.

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Desde el enfoque del gasto, Pardo cuestionó que se proponga un recorte indiscriminado para los sectores sin medir el impacto en las poblaciones urbanas y rurales.

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Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en el debate del presupuesto.

Lo que implica el IVA de 19 % para las boletas de cine y espectáculos

Yamile Borja, de Acocine, afirmó que el IVA de 19 % para las boletas de cine desde 2028 recaudaría menos de lo que promete.

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Borja resaltó que el sector no se ha recuperado de la pandemia: en 2025 asistieron a las salas 32 % menos espectadores que en 2019 y la competencia es cada vez mayor por las plataformas digitales. Agregó que la industria, además de los impuestos que pagan todas las empresas, tiene un régimen especial que lo obliga a aportar una cuota parafiscal del 8,5 % sobre la taquilla, que financia el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, más la remuneración por comunicación pública, que recaudan las sociedades de gestión colectiva de actores, directores, guionistas y creadores musicales.

“El aumento en el IVA lo asume el empresario o lo paga el espectador, en ambos casos, según la evidencia internacional, caería la asistencia”, dijo la representante de Acocine. También advirtió el impacto que puede tener la medida sobre el arte, la cultura y la danza, pues si bajan los ingresos del sector, bajan las contribuciones a los fondos que permiten financiar estas actividades.

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Gracias al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y otros incentivos, aseguró Cristina Umaña, presidenta de la Academia Colombiana de Cine, este año Colombia hará casi 70 películas. Las estimaciones de la asociación indican que con el aumento del IVA la taquilla caería un 47 % hacia 2028 y los recursos del fondo caerían 37,5 %. “Cuando debilitamos el arte y la cultura, debilitamos nuestra capacidad de reconocernos”, dijo la actriz.

¿Qué pasa con la transición energética?

Alexandra Hernández, de la Asociación de Energías Renovables Colombia (Ser Colombia), dijo que, aunque se mantienen los incentivos tributarios que hacen viable que en el país se hayan invertido más de COP 12 billones en tres años en energías renovables, se sacan de la lista de los bienes excluidos de IVA los paneles solares, inversores y controladores de los equipos.

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Hernández sostiene que posiblemente no aumentará el recaudo por la importación de estos bienes porque es posible solicitar la devolución ante la DIAN, pero que los hogares o pequeños empresarios que quieran instalar paneles y lo compren a un distribuidor pagarán el 19 %. Esta medida, sostiene, desincentiva su uso en un momento en el que Colombia tiene un déficit de energía.

Mauricio Rodríguez, de Asocarbono, resaltó que Colombia desde 2016 ha estado en los cinco primeros lugares en el mercado de carbono y que en el país hay 248 proyectos en desarrollo. Sin embargo, argumenta que el artículo 53 del proyecto de ley, que reduce del 50 % al 25 % el beneficio para quienes se certifiquen como carbono neutro, “podría acabar los mercados de carbono en Colombia”.

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Paneles solares en subestación de Isa, Colombia. Foto: ISA Conexiones

La perspectiva del comercio electrónico

María Fernanda Quiñonez, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, reconoció que eliminar la exclusión del IVA para importaciones de bajo valor equilibra la competencia en el país, pero aseguró que ese es solo el primer paso. Desde el gremio proponen que el impuesto se recaude anticipadamente, en lo posible al momento de la compra, evitando cargas operativas adicionales.

Por otro lado, a la Cámara le preocupa la eliminación de los beneficios en IVA para servicios como computación en la nube, alojamiento de servidores y determinadas licencias de software para desarrollo de contenidos digitales. “Estos servicios no son un lujo, son la infraestructura cotidiana, con la que una tienda administra inventarios, una pyme vende por internet, un emprendedor protege sus datos y una empresa desarrolla soluciones de inteligencia artificial”, dijo Quiñonez.

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El impacto, agregó, sería especialmente sensible para emprendimientos y pequeñas empresas.

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Otras alertas de gremios y sindicatos

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, advirtió que no se necesitan nuevos impuestos al alojamiento turístico, sino hacer que efectivamente aporten quienes prestan el servicio por medio de plataformas en viviendas turísticas. Así se podrían recaudar, según el gremio, COP 3,4 billones.

Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares), dijo que encarecer los licores y cervezas “impulsará la adulteración y el contrabando”. Agregó que la medida encarecerá las visitas al país de los turistas, sumándose a otros puntos de la ley que desincentivarían el turismo.

María Fernanda Alfonso, representante de Sindesena, dijo que si se aprueba el proyecto tal como está, el Sena perdería financiación garantizada, planta de personal y capacidad para ejecutar formación profesional.

Frank Pearl González, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, advirtió que la producción en el país ha caído y las consecuencias las pagan las familias: hace un año la molécula de gas costaba USD 7 y ahora cuesta USD 28 por la necesidad de importar. El país está importando, según la ACP, cerca del 40 % del gas que consume. El presidente del gremio afirmó que apoyan el RUGE y dijo que es necesario tener estabilidad tributaria.

Guillermo Gómez, de la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga), aseguró que el 28 % de la nómina del sector se ha recortado. El gremio solicita eliminar el impuesto al consumo y unificar el IVA en el sector.

Elizabeth Maya Cano, presidenta de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar), dijo que “la duplicación de la base gravable presuntiva del IVA” para juegos de suerte y azar localizados implicaría un aumento tributario del 100 % que reduciría la capacidad del sector para aportar a la financiación de salud. En contraste, desde la Red Papaz apoyaron la medida y destacaron los riesgos para la salud pública de los juegos de suerte y azar y las apuestas en línea.

Ángela Díaz, de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), que representa cerca de 700 empresas, pidió revisar la medida que eleva a 19 % el IVA para parques de diversiones, parques temáticos y otros espacios de entretenimiento familiar. “La nueva carga restringiría especialmente el acceso a los hogares de ingresos medios y bajos”, afirmó.

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