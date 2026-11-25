“Solicitamos mantener la exención del IVA al turismo receptivo y avanzar articuladamente con el Gobierno Nacional en mecanismos que fortalezcan la…

La Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se mantenga la exención del IVA a los servicios turísticos que se comercializan en el exterior y son utilizados al interior del país. Según afirma Anato, el turismo es el segundo renglón generador de capital en el país y además genera cerca de un millón de empleos.

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“Solicitamos mantener la exención del IVA al turismo receptivo y avanzar articuladamente con el Gobierno Nacional en mecanismos que fortalezcan la formalización, la fiscalización y la trazabilidad de estos servicios”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La Asociación considera además que la eliminación de la exención no necesariamente significaría un mayor recaudo porque aplicar el IVA de 19 % a los servicios turísticos (que actualmente están exentos) podría desacelerar la llegada de nuevos visitantes internacionales. Según Anato, esto no sólo afectaría a las agencias de viaje, sino también al gremio hotelero, a los transportadores, guías turísticos, restaurantes y comunidades locales.

El gremio también señaló que, si bien es entendible la necesidad de generar mayores ingresos y recursos para el país debido a la crisis fiscal, “es fundamental que las decisiones tributarias no comprometan la competitividad de una industria que genera divisas, empleo y oportunidades de desarrollo en todas las regiones de Colombia”, agregó Cortés.

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Otros gremios también han reaccionado a la reforma tributaria

Como publicó este diario, varios gremios relacionados al turismo cuestionaron el proyecto de ley. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, dijo que el alojamiento turístico no necesita nuevos impuestos. Según él, lo que hace falta es que aporten quienes prestan el servicio a través de plataformas en viviendas turísticas, lo que, según el gremio, permitiría recaudar COP 3,4 billones.

Camilo Ospina, de Asobares, dijo que encarecer los licores y las cervezas "impulsará la adulteración y el contrabando". Añadió que la medida también encarecería las visitas de turistas y se sumaría a otros puntos de la ley que desacelerarían el turismo. Guillermo Gómez, de Acoga, afirmó que el sector ha recortado el 28 % de su nómina y su gremio pide eliminar el impuesto al consumo y unificar el IVA.

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El turismo en cifras

Entre enero y septiembre de 2026, Colombia registró una disminución del 4,5 % en la llegada de visitantes no residentes al país. Lo que quiere decir que ingresaron aproximadamente 195.000 viajeros menos frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

🗞️ #ComunicadoANATO



Mantener la exención del #IVA al turismo receptivo es clave para la competitividad de Colombia. 🇨🇴✈️



Desde ANATO hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para conservar este beneficio, en un contexto de menor llegada de visitantes,… pic.twitter.com/BbhvkPxZB9 — ANATO Nacional (@AnatoNacional) November 25, 2026

Además, hubo una desaceleración en el crecimiento de las divisas por turismo, en el primer semestre de 2025 el crecimiento de las mismas fue de 11,9 % generando USD 11.397 millones y en el mismo periodo de 2026 fue de 4,9 % con USD 5.619 millones, según cifras del Banco de la República.

Por último, la apreciación del peso colombiano ha hecho más costoso, para los extranjeros, viajar en el país. De hecho, Colombia se ubica entre los países con precios menos competitivos a nivel turístico, entre las economías latinoamericanas estudiadas por el centro de pensamiento ANIF que son México, Brasil, Perú, Costa Rica y Chile.

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