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Aranceles de Trump: el costo que han pagado las mujeres en los países en desarrollo

Los efectos de las medidas proteccionistas no son solo cifras clave para el comercio internacional. Los aranceles de 2025 se tradujeron en despidos, menores ingresos y más trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres. 

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
20 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
KEELUNG (Taiwan), 21/07/2026.- A view of shipping containers at the Port of Keelung in Keelung, Taiwan, 21 July 2026. Taiwan's export orders rose 59.4 percent year on year in June 2026 to a record high of 95.3 billion US dollars, accelerating from a 47.2 percent increase in the previous month. This substantial upward trend continues to be fueled by strong international demand for artificial intelligence-related commodities and technology products. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Los aranceles que impuso Donald Trump en abril de 2025 afectaron la economía mundial y el trabajo en los países en vía de desarrollo, pero el golpe fue especialmente fuerte para las mujeres: así lo muestra un estudio de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), que se presentó la semana pasada en el marco del Foro Público de la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra (Suiza).

El informe “Impactos diferenciados por género: respuestas ciegas. La crisis arancelaria de 2025 y el caso de reformas transformadoras en materia de género” analizó los…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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