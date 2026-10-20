Aseguradoras han pagado COP 913.609 millones en indemnizaciones tras el terremoto

El informe apunta a que esta cifra representa un incremento del 16,2 % frente a la semana anterior, equivalente a COP 127.066 millones adicionales en indemnizaciones, recursos que contribuyen a la recuperación de los bienes y actividades afectados por el movimiento sísmico.

Los pagos realizados por las compañías de seguros a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto alcanzaron los COP 913.609 millones, según el balance consolidado por la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), con corte al 16 de octubre de 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Fasecolda estima que el número de reclamaciones recibidas por las aseguradoras llegó a 101.133, un 1,4 % más que en el reporte de la semana anterior (99.720). Por su parte, el valor estimado para atender estos siniestros se ubica en COP 6,8 billones, con un aumento del 4,7 %.

Lea: Las claves para entender cómo quedó el Presupuesto 2027.

La atención del sector asegurador comprende afectaciones reportadas en 503 municipios de 31 departamentos, lo que evidencia el alcance territorial de las reclamaciones relacionadas con el terremoto.

Le puede interesar

“Las aseguradoras han pagado COP 913.609 millones en indemnizaciones y nuestro compromiso ahora es que esos recursos contribuyan efectivamente a la recuperación de las familias y los negocios afectados. Ese dinero ya está en la economía y que ojalá contribuya a la reconstrucción o el reinicio de la vida y los negocios de familias afectadas", afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Y agregó que ante el avance del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE), el sector asegurador está llamado a articular sus esfuerzos con las autoridades para que la recuperación del país avance con soluciones concreta y oportunas.

Distribución de los siniestros por ramos:

Ramo No. Siniestros Valor de las reservas (COP) Pagos realizados (COP) Terremoto (Incluyendo Incendio y Hogar) 93.632 $6,7 billones $861.760 millones Automóviles 1.307 $14.022 millones $18.166 millones Riesgos laborales 1.196 $18.169 millones $1.604 millones Lucro cesante 14 $58.513 millones $25.875 millones Otros 4.984 $18.000 millones $6.203 millones

Radiografía del avance:

Volumen de avisos: 101.133 reclamaciones recibidas.

Alcance geográfico: 503 municipios en 31 departamentos.

Recursos entregados: COP 913.609 millones en indemnizaciones.

Valor estimado de los siniestros: COP 6,8 billones.

Valle del Cauca continúa siendo el departamento con el mayor valor estimado de siniestros, con cerca de COP 2,98 billones, le sigue Risaralda, con COP 2,30 billones.

Por ende, Santiago de Cali es la ciudad que concentra el mayor valor estimado de siniestros, con aproximadamente COP 1,98 billones, seguida de Pereira, con COP 1,89 billones.

Fasecolda invita a las personas afectadas por el terremoto a mantenerse en contacto con sus compañías de seguros para conocer el estado de sus reclamaciones y recibir orientación sobre los trámites correspondientes.

Para facilitar este proceso, está disponible el ABC de atención de siniestros, una guía con información sobre coberturas, requisitos y pasos para presentar una reclamación. Asimismo, los ciudadanos pueden consultar aquí si son beneficiarios de un seguro de vida o si la copropiedad afectada contaba con un seguro obligatorio de bienes comunes.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.