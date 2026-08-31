Aseguradoras han pagado COP 43.000 millones por sismo, pero daños suben a 2,7 billones

Cada indemnización se traduce en materiales, reconstrucción y reactivación económica. Foto: EFE - Mario Baos

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Tres semanas después del sismo del 10 de agosto, las aseguradoras colombianas han comenzado a convertir las reclamaciones en dinero para los afectados. Con corte al 28 de agosto, el sector había pagado 42.992 millones de pesos en indemnizaciones, casi cuatro veces más que una semana antes.

El aumento muestra que la atención del desastre entró en una nueva etapa: después de recibir los avisos y comenzar la evaluación de los daños, las compañías empezaron a desembolsar recursos para hogares, negocios y copropiedades afectados.

Pero la mayor parte de la factura económica del sismo todavía está por venir.

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Las aseguradoras han recibido 66.370 reclamaciones y calculan que el valor estimado para atender esos siniestros asciende a COP 2,71 billones.

Frente a esa cifra, los cerca de 43.000 millones de pesos que ya llegaron a los asegurados representan una pequeña parte de los recursos que podrían terminar movilizándose durante el proceso de reconstrucción.

Pero ¿por qué? El gremio tiene una explicación: no todas las reclamaciones han completado todavía el proceso de evaluación necesario para determinar si existe cobertura y cuál será el valor de cada indemnización.

“Nuestra prioridad en esta tercera semana no es solo cuantificar el daño, sino inyectar liquidez inmediata a los colombianos afectados. Cada indemnización pagada se traduce en ladrillos, materiales de construcción y reactivación económica para hogares, locales comerciales y copropiedades”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

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Los pagos se multiplicaron por casi cuatro

El dinero entregado por las aseguradoras ha crecido con rapidez entre los primeros balances del sector.

En el primer corte, realizado el 14 de agosto, los pagos ascendían a COP 82 millones. Una semana después, el valor había aumentado hasta 11.104 millones de pesos. Para el 28 de agosto, tres semanas después del sismo, los desembolsos alcanzaron 42.992 millones de pesos.

Esto significa que, frente al segundo balance, las aseguradoras pagaron 31.887 millones de pesos adicionales en los últimos días, un aumento de 287 %.

Desde el primer reporte, el valor de los pagos se multiplicó aproximadamente 524 veces.

Sin embargo, la comparación más relevante para medir la velocidad reciente de la respuesta es la última: en apenas una semana, el dinero entregado a los afectados pasó de poco más de COP 11.000 millones a cerca de COP 43.000 millones.

Las reclamaciones también continúan en aumento

El sector pasó de 13.855 avisos de siniestro en el primer corte a 36.450 en el segundo y a 66.370 en el tercero. En tres semanas, el número de reclamaciones creció 379 % frente al primer balance.

Mientras tanto, el valor estimado de las reservas para atender los siniestros pasó de COP 370.000 millones en el primer reporte a 1,25 billones en el segundo y a 2,67 billones en el tercero, una cifra cercana a los COP 2,71 billones que el sector estima actualmente para atender las reclamaciones recibidas.

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La mayor parte de los daños asegurados está en cinco departamentos

La afectación reportada al sector asegurador se extiende por 409 municipios de 30 departamentos, aunque la mayor concentración de reclamaciones está en cinco territorios.

Valle del Cauca encabeza la lista, con 27.101 siniestros reportados y un valor estimado de COP 1,03 billones.

Le sigue Risaralda, con 14.457 reclamaciones y daños estimados en cerca de 999.000 millones de pesos.

En Quindío se han reportado 8.226 siniestros, cuyo valor estimado asciende a 223.000 millones de pesos. Caldas registra 3.944 reclamaciones y daños calculados en 151.000 millones de pesos, mientras Antioquia suma 4.934 siniestros con un valor estimado de 91.000 millones de pesos.

La concentración territorial también muestra dónde podría sentirse con mayor fuerza el efecto económico de las indemnizaciones a medida que avancen los pagos.

Según Fasecolda, el proceso no consiste únicamente en recibir una reclamación y transferir recursos. Las compañías deben movilizar equipos técnicos, ajustadores y personal especializado para verificar los daños, establecer las condiciones de cada póliza y determinar el valor de las indemnizaciones correspondientes.

Ese trabajo explica por qué, mientras los pagos comienzan a acelerarse, el monto estimado de las reclamaciones continúa siendo considerablemente superior al dinero desembolsado hasta ahora.

Del daño a la reconstrucción

La siguiente fase para el sector asegurador será transformar las reservas y las reclamaciones en pagos efectivos.

Para Fasecolda, cada indemnización tiene además un efecto económico más amplio, al financiar reparaciones y la compra de materiales y servicios necesarios para reconstruir viviendas, locales comerciales y otros bienes afectados.

Por ahora, la cifra de 42.992 millones de pesos muestra que esa inyección de recursos ya comenzó, aunque todavía está lejos del valor total que el sector calcula para atender los daños.

La magnitud final de la factura asegurada tampoco está completamente cerrada. Las compañías siguen recibiendo nuevos avisos de siniestro y continúan evaluando los casos reportados, por lo que el número de reclamaciones y el valor estimado para atenderlas pueden seguir cambiando.

Fasecolda recomendó a las personas que sufrieron daños comunicarse directamente con su aseguradora o intermediario para reportar el siniestro. El gremio también advirtió que no es necesario contratar terceros para presentar una reclamación y pidió utilizar únicamente los canales oficiales de las compañías, las autoridades y el propio sector asegurador.

Los afectados tampoco deberían realizar gastos o contratar evaluaciones externas antes de consultar con su aseguradora, pues las compañías cuentan con profesionales y ajustadores encargados de evaluar los daños de acuerdo con las condiciones de cada póliza.

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