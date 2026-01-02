Así avanza la contratación de obras en corredores férreos Bogotá - Belencito y del Pacífico

Red férrea del Pacífico. Imagen de referencia. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reestructura los proyectos férreos priorizados por el Gobierno Nacional con el propósito de consolidar el modo ferroviario en Colombia.

Para tal fin, el miércoles 31 de diciembre, quedaron publicados los pliegos definitivos para la recepción de observaciones que permitirán la contratación de las obras públicas en los corredores férreos Bogotá - Belencito y del Pacífico, con una inversión estimada en COP 585.639 millones.

Para conocer el proceso VJ-VE-LP-001-2025 puede consultar el siguiente enlace: Consultar aquí.

En el corredor Bogotá-Belencito se tiene previsto la contratación para el mantenimiento, vigilancia y operación de 278,4 kilómetros de infraestructura y puesta a punto de la vía férrea con una inversión estimada de COP 288.223 millones.

En el caso del corredor Ferroviario del Pacífico se contempla la contratación para la conservación, administración y puesta a punto de los 499 kilómetros de vía férrea entre Buenaventura - Cartago - La Felisa y el ramal La Tebaida, con una inversión estimada de COP 296.815 millones.

Para conocer el proceso VJ-VE-LP-001-2025 puede consultar el siguiente enlace: Consultar aquí.

Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, destacó que la publicación de los pliegos de las dos obras públicas Bogotá-Belencito y el corredor ferroviario del Pacífico, los cuales serán rehabilitados, hacen parte de la estrategia definida para impulsar el desarrollo logístico y de competitividad nacional del país enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, indicó que las iniciativas hacen parte de los seis proyectos priorizados por el Gobierno Nacional. Estos se encuentran en la contratación de factibilidad técnica, tales como el corredor férreo central, Buenaventura - Palmira, Villavicencio - Puerto Gaitán, Yumbo - Caimalito y el corredor férreo Interoceánico.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.