XM es el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista. La entidad informa que, como consecuencia del evento en la red de transmisión, persisten afectaciones en la atención de la demanda en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y sur de Huila.

Son cinco los departamentos del país que todavía no se recuperan la energía tras el apagón que se dio en la noche del martes 24 de noviembre debido a los ataques contra dos torres de energía en el departamento de Nariño.

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El restablecimiento del servicio de energía eléctrica avanzade acuerdo con las condiciones operativas. XM resalta que antes del evento ya el Sistema operaba en una condición de red degradada debido a los ataques ocurridos hace una semana y que la capacidad de atención de demanda en la zona afectada se encuentra limitada.

Este es el último reporte de la atención del servicio en los departamentos afectados:

Departamento Demanda pronosticada Demanda atendida Porcentaje de demanda atendida Cauca Nariño 332 MW 188 MW 57 % Putumayo 37 MW 19.2 MW 52 % Caquetá 60 MW 24 MW 40 % Sur de Huila 69 MW 28 MW 41 %

Los porcentajes corresponden a la potencia (MW) atendida frente a la demanda pronosticada en cada zona, y no al porcentaje de usuarios u hogares con servicio. Las cifras son una fotografía a la hora de corte (25 de noviembre a las 6:00 p. m.) y varían con las maniobras de restablecimiento. Además, la demanda pronosticada se actualiza entre cada comunicado, por lo que una variación en el porcentaje no siempre significa menos energía entregada.

La energía que llega al suroccidente del país se transporta por un número determinado de rutas conectadas entre sí. Cuando se presenta la falla en una de ellas, la energía debe redirigirse por otras que no cuentan con la capacidad para atender la totalidad de la demanda, explica XM. Adicionalmente, al contar con menor disponibilidad de circuitos en el Sistema de Transmisión Nacional y Regional, es posible que se presenten nuevas interrupciones en el servicio.

Dado el estado de la red, no es posible establecer un momento exacto de normalización: el restablecimiento depende de las acciones que los agentes afectados puedan realizar para la recuperación y puesta en servicio de la infraestructura.

La entidad les recomienda a los usuarios atender las indicaciones de su prestador de servicio local y consultar los canales oficiales de cada empresa para conocer el estado del servicio en su municipio.

"Desde XM continuaremos articulando las acciones de restablecimiento con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector para facilitar la recuperación del servicio en los departamentos que aún permanecen afectados para preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional", finaliza.

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