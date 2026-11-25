Lo que se sabe a ciencia cierta es que el ataque generó una “falla simultánea en dos circuitos de 230 kV, que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación…

Sobre las 6:30 p.m. del martes, miles de usuarios en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo se quedaron sin electricidad. Al poco tiempo se sumaron más desconexiones en el servicio en departamentos tan distantes como Huila y Caquetá. Horas después, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la causa fue un ataque terrorista.

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Las lecciones para el sistema eléctrico que deja el apagón en el Suroccidente del país

Lo que se sabe a ciencia cierta es que el ataque generó una “falla simultánea en dos circuitos de 230 kV, que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto”, según informó Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar). Esta infraestructura, explicó la empresa, es la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional.

Para este miércoles, el restablecimiento del servicio avanzaba de manera dispar. Con corte a las 6:00 p.m., persistían las afectaciones: la demanda en Cauca y Nariño estaba siendo atendida en 57 %, mientras que en Caquetá esta cifra sólo llegaba a 40 %, según datos de XM, el operador del SIN. Putumayo registraba una atención de demanda de 52 % y en el sur del Huila el porcentaje se ubicaba en 40 %. El operador del sistema informó que, por el estado de la red, no es posible establecer un momento exacto de normalización. El restablecimiento del servicio, aclaró XM, "depende de las acciones que los agentes afectados puedan realizar para la recuperación y puesta en servicio de la infraestructura".

Ahora bien, ¿por qué una falla en dos circuitos desencadenó un apagón para miles de hogares en el Suroccidente del país? ¿Qué dicen estos hechos sobre la solidez, o fragilidad del sistema?

La necesidad de fortalecer el sistema eléctrico

El sistema eléctrico colombiano, como resaltó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), “está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones”.

Los ataques contra la infraestructura energética, especialmente contra las redes de transmisión, no son un asunto nuevo, en absoluto. De hecho, es una de las armas preferidas de los grupos ilegales en Colombia desde hace décadas, en conjunto con la voladura de oleoductos.

De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, antes de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc hace 10 años, se llegaron a volar 241 torres en un año (2006) durante el punto más duro de estas acciones; el momento más bajo de esa estadística se dio en 2010, cuando se afectaron 39 de estas estructuras. Pero apenas tres años después, en 2013, se había regresado a los tres dígitos, con 108 torres deshabilitadas.

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Actualmente, de acuerdo con Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía Eléctrica (Acolgén) y del Consejo Gremial Nacional, en menos de un mes se han registrado al menos cinco ataques contra plantas y torres en Nariño, Huila y Valle.

Parte de la explicación de por qué el ataque del martes terminó en un daño tan amplio es que, como dijo XM, el sistema ya “operaba en una condición de red degradada debido a los atentados ocurridos hace una semana; por ello, contaba con menos opciones para atender la demanda de Caquetá, Putumayo, el sur del Huila, Cauca y Nariño”.

Entonces, regresa la pregunta: ¿qué tan fuerte es el sistema eléctrico colombiano?

La respuesta tiene varias partes y depende de diferenciaciones clave: una cosa es el componente de generación, que es en donde se ha centrado la mayor parte del debate público, más aún en los años del gobierno Petro.

Y el otro es el ángulo de la transmisión. “No podemos confundir tener suficiente capacidad instalada para generar energía con tener la capacidad física de transportarla oportunamente hasta los centros de consumo”, advirtió Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector.

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Para Castañeda, el sistema “es capaz de responder”. El dirigente gremial explica que el sistema cuenta con redundancias, es decir, rutas alternativas que permiten transportar la energía cuando una parte de la infraestructura sale de servicio. Pero esa capacidad de respuesta no es igual en todos los puntos de la red: hay circuitos lineales que, si son afectados, no cuentan con otras vías para llevar electricidad hasta determinados lugares.

Sobre el ataque del martes, XM dio una explicación que ayuda a entender mejor el panorama: “La energía que llega al suroccidente del país se transporta por un número determinado de rutas conectadas entre sí. Cuando se presenta la falla en una de ellas, la energía debe redirigirse por otras que no cuentan con la capacidad para atender la totalidad de la demanda. Adicionalmente, al contar con menor disponibilidad de circuitos en el Sistema de Transmisión Nacional y Regional, es posible que se presenten nuevas interrupciones en el servicio”.

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Ante la salida de servicio de los dos circuitos afectados, los flujos que pasaban a través de ellos debieron repartirse por otros corredores. Pero esas alternativas tienen restricciones en términos de capacidad, tensión y estabilidad. Vera explica que, cuando no pueden asumir la carga que circulaba normalmente por la porción atacada del sistema, hay sistemas de protección que para evitar sobrecargas y daños mayores comienzan a realizar desconexiones adicionales y restricciones en el suministro normal.

Es por esto que una falla entre Cauca y Nariño terminó apagando las luces de un hogar en Caquetá o un pequeño comercio del sur del Huila.

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Entonces, si bien el debate de la generación es fundamental, la discusión alrededor de la transmisión, aunque no tiene la prominencia pública de la primera, requiere de atención urgente. Más allá de esta coyuntura, desde hace años entidades, expertos, gremios y hasta órganos de control han puesto sobre la mesa la necesidad de atender el tema. De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, entre 2008 y 2025 el costo acumulado de las restricciones en la operación del sistema eléctrico alcanzó los COP 58,9 billones. Estos sobrecostos terminan trasladándose a los usuarios y, en buena medida, están asociados a limitaciones en las redes de transmisión.

En el país hay, además, un rezago en las obras necesarias para ampliar la infraestructura de transmisión y facilitar el transporte de energía. Con corte a mayo de 2026, la Superintendencia de Servicios Públicos identificó 390 restricciones en el sistema eléctrico, de las cuales 189 (casi la mitad) no tenían asociado un proyecto de expansión.

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Vera sostiene que Colombia necesita pasar de una política concentrada principalmente en garantizar nueva capacidad de generación, a una “estrategia integral de seguridad energética” que también priorice la transmisión, la redundancia de los circuitos, la automatización, la protección física y la capacidad de recuperación de las redes.

Para el experto, la principal lección es que el país no puede seguir teniendo corredores de transmisión estratégicos “cuya salida simultánea comprometa el suministro de varios departamentos”. El episodio es un llamado de atención para acelerar las inversiones y revisar la confiabilidad de transmisión en el suroccidente del país.

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“Es necesario revisar la redundancia de la red, la capacidad real de los circuitos alternativos, las restricciones operativas y los protocolos de recuperación ante contingencias múltiples. También se requiere fortalecer la protección física de las torres, subestaciones y líneas de alta tensión”, sostiene. Al final, dice Vera, la seguridad energética no consiste solamente en tener plantas que produzcan electricidad, sino en garantizar que la energía pueda llegar a los usuarios incluso cuando se pierde una infraestructura crítica.

Por ahora, desde departamentos como Nariño, se exige una estrategia de seguridad para proteger a la población y evitar efectos negativos en la economía. El ataque que dejó sin luz a municipios de cinco departamentos llega, además, en pleno fenómeno de El Niño. Gutiérrez, de Acolgén, señaló que en este momento “el sistema necesita cada megavatio y cada línea: una torre derribada reduce el margen con el que el país enfrenta la sequía”.

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