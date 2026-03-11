Así es el acuerdo para llevar suministro de gas natural a la ruralidad de Casanare

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Lew Robertson

Garantizar el abastecimiento de gas natural combustible y avanzar en la formalización de usuarios rurales en varios municipios del departamento de Casanare era el objetivo de las reuniones que realizó el Gobierno.

Durante el encuentro se acordó implementar un mecanismo temporal que permitirá asegurar el suministro de gas mientras se adelantan las gestiones necesarias para ampliar las redes de distribución e incorporar a estos hogares como usuarios regulados del servicio público domiciliario.

El acuerdo se realizó tras la reunión liderada por el Ministerio de Minas y Energía con autoridades locales, comunidades y empresas del sector.

El acuerdo contempla que la empresa Perenco Colombia Limited aporte temporalmente parte del gas natural que tiene contratado en el mercado mayorista para garantizar el abastecimiento durante el proceso de transición.

También se coordinará el transporte del gas y se cubrirán los costos asociados a la conducción y suministro durante el periodo inicial mientras se consolidan soluciones estructurales para el servicio.

“Este acuerdo demuestra que cuando se sientan en la misma mesa el Gobierno, las autoridades locales, las comunidades y las empresas, es posible encontrar soluciones que prioricen a la gente. Nuestro compromiso es avanzar en la formalización del servicio de gas de Casanare y garantizar que ningún hogar quede excluido del acceso a este energético”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El jefe de la cartera también resaltó que este proceso permitirá avanzar hacia soluciones definitivas para la región para que haya suministro a corto plazo mientras se expande la red.

El Ministerio de Minas y Energía, las autoridades territoriales, empresas del sector y las comunidades continúan con mesas de trabajo para consolidar la transición hacia un servicio formal, seguro y sostenible para los habitantes del Casanare.

