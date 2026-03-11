Reservas al rescate: Japón y Alemania liberarán petróleo por guerra en Oriente Medio

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Japón y Alemania anunciaron que liberarán parte de sus reservas de petróleo para atajar el aumento del precio de la gasolina y de otros combustibles por la guerra en Oriente Medio.

Los precios del petróleo repuntaron de nuevo este miércoles, debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito crucial por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuados que se consumen en todo el mundo.

Varios barcos han sido atacados en esa zona.

Este miércoles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) rondaba los 88 dólares, con una subida de casi el 6 %, y el Brent del mar del Norte cotizaba en algo más de 92 dólares (+5 %).

“Sin esperar a que haya una decisión oficial de la AIE [Agencia Internacional de la Energía] sobre una liberación coordinada de las reservas internacionales, Japón decidió tomar la iniciativa de aliviar la oferta y la demanda en el mercado internacional de la energía liberando sus reservas estratégicas a partir del 16” de marzo, dijo a la prensa la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Por su parte, una fuente gubernamental alemana indicó que Berlín adoptará una medida similar, aunque de momento no se conocen más detalles.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, señaló que ambas decisiones “se enmarcan, sin ninguna duda, en una reflexión extremadamente coordinada”.

Alemania y Japón son miembros del G7. Los jefes de Estado y de gobierno de este foro abordarán precisamente la cuestión de las reservas energéticas en una videoconferencia prevista este miércoles.

Según el diario Wall Street Journal, la AIE propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de precios.

Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de esa organización sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario citando funcionarios conocidos con las discusiones.

La propuesta circuló en una reunión de emergencia celebrada el martes entre responsables de energía de los 32 países miembros de la AIE, y se espera que este miércoles se comunique una decisión, apuntó el rotativo.

