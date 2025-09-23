El transporte de carga sube más que la inflación y presiona precios al consumidor

El mes pasado se registró un récord de 13,2 millones de toneladas por carretera (un alza de 3,7 % frente al año pasado), pero los costos subieron el doble. Foto: Cristian Garavito

Los costos del transporte de carga por carretera aumentaron en agosto, y en lo corrido del año superan incluso las variaciones inflacionarias.

Según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE) la variación fue de 7,79 % interanual (es decir, agosto de este año frente al año pasado).

En la carrera contra la inflación, mover mercancías por el asfalto lleva la delantera: la brecha frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto (que se ubicó en 5,19 %) es de 2,6 puntos porcentuales, lo que evidencia que el transporte no solo se encarece más rápido que el costo de vida general, sino que arrastra consigo otros precios en la cadena de abastecimiento.

A grandes rasgos, esto significa que el aumento en los costos logísticos termina trasladándose al consumidor final. Desde el precio del arroz hasta el cemento, el impacto se multiplica en góndolas, obras y servicios. Y aunque el volumen de carga movilizada alcanzó cifras récord en el octavo mes (más de 13,2 millones de toneladas por carretera), el alza en combustibles, peajes y mantenimiento sigue presionando los márgenes de las empresas transportadoras.

¿Cómo le fue al transporte de carga en el año?

Tras el repunte general de 7,79 % en agosto (casi tres puntos por encima de la variación registrada en el mismo mes de 2019), solo un grupo logró superar el promedio nacional: Combustibles, con una variación interanual de 12,30 %, convirtiéndose en el único componente con un aporte representativo por encima de la línea.

El alza golpea especialmente a sectores como alimentos, construcción y comercio minorista, donde el transporte representa una parte crítica del costo operativo.

Le siguieron “los grupos Costos fijos y peajes (6,28 %), Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,79 %) e Insumos (1,35 %) presentaron variación por debajo del promedio nacional”, asegura el informe.

En resumidas cuentas, aunque el transporte de carta aumentó, hay que prestar especial atención a las condiciones de juego que están marcadas por la inflación en los costos de transporte.

