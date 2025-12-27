¿Planea comprar vivienda? Las cuentas AFC podrían darle un empujón

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

Si dentro de su lista de propósitos de año nuevo tiene el de adquirir una vivienda en 2026, las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) podrían ayudarle a lograrlo.

Al momento de comprar vivienda, los pasos son varios: debe tener en cuenta la organización financiera, la vida crediticia, las condiciones en las que planea que le entreguen su inmueble, los papeleos, los tiempos para pagar el crédito hipotecario, los gastos extra, entre otros varios pasos para lograr que ese sueño se vuelva una realidad.

El ahorro es parte importante del asunto, le permite planificar los gastos en el tiempo y tener un colchón por si se presenta algún gasto no planeado. En este lugar entran en juego las cuentas AFC. Estas cuentas están diseñadas específicamente para ahorrar con el objetivo de comprar una vivienda —sea nueva o usada— y/o para pagar un crédito hipotecario.

Tenga en cuenta que esta no es una cuenta que pueda ser utilizada para mover dinero diariamente o para pagar los gastos mensuales. Tiene el único propósito de cumplir con ese sueño de tener un hogar, usarla para otras cosas podría ser contraproducente.

Según BBVA, las AFC no tienen tarjeta débito, no permiten hacer retiros frecuentes ni tampoco transferencias libres. Sin embargo, si funcionan para obtener algunos beneficios tributarios en el proceso del ahorro.

¿Cuáles son los beneficios de las cuentas AFC?

Según Bancolombia, este tipo de cuentas brindan la posibilidad de obtener beneficios específicos en cuanto al pago de ciertos impuestos, pues el dinero depositado “adquiere el carácter de renta exenta hasta el tope establecido por la ley para efectos de retención en la fuente".

Este beneficio aplica mientras el dinero sea utilizado para compra de vivienda y/o pago de crédito hipotecario. De no cumplir con estos propósitos podrá retirar el dinero, pero no recibirá los beneficios tributarios.

Además, abrir esta cuenta no exige un valor de apertura y, según BBVA, si se cumplen diez años con el dinero dentro de la cuenta AFC, se puede utilizar dinero para otros fines sin perder el beneficio tributario.

Sin embargo, las cuentas AFC no tienen una rentabilidad tan alta. En el caso de Bancolombia, la rentabilidad efectiva anual es de nada más 0,10 %. En otros bancos el porcentaje varía pero no supera el 5 %.

Si su objetivo es mantener un ahorro que le de beneficios al momento de declarar renta y le evite pagos más altos, las cuentas AFC se adecúan a lo que usted necesita. No obstante, si lo que busca es generar una rentabilidad alta de su dinero, es mejor que busque opciones que le ofrezcan porcentajes de rentabilidad mayores.

¿Cuáles son los requisitos?

Según Davivienda, el único requisito es ser mayor de 18 años y contar con cédula de ciudadanía o algún documento oficial en caso de residir en Colombia pero ser extranjero. Otros bancos exigen certificado laboral o constancia de ingresos de ser trabajador independiente.

