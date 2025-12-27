Toy Story, 30 años después: la película que redefinió la industria de la animación

Toy Story
Foto: Disney Latino
Cuando Toy Story se estrenó en 1995, a primera vista podía ser calificada como una película infantil, con esta última palabra siendo más un adjetivo peyorativo que una simple categoría.
Y, claro, las funciones estaban llenas de niños, pero también de adultos: adultos que no iban acompañando niños.
Aunque en Estados Unidos fue estrenada el 22 de noviembre, y en Colombia el 25 de diciembre, se convirtió en la película más vista del año y un hito en la industria al ser la primera película animada enteramente por computador.
