“Colombia está sufriendo un proceso de envejecimiento poblacional que es que es crítico y a la luz de la nueva reforma pensional e incluso de la…

El presidente del gremio de los fondos privados de pensiones (Asofondos), Andrés Velasco, manifestó su respaldo a la necesidad de evaluar un incremento en la edad legal de pensión en el país, argumentando que Colombia atraviesa una transición demográfica. El pronunciamiento se dio durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

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“Colombia está sufriendo un proceso de envejecimiento poblacional que es que es crítico y a la luz de la nueva reforma pensional e incluso de la ley 100 es muy importante empezar a pensar en aumentar la edad de pensión en Colombia” sostiene Velasco.

La postura manifestada por Asofondos coincide con las recomendaciones técnicas formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su más reciente estudio económico sobre Colombia. El organismo internacional ha advertido que las edades actuales de pensión en el país (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres) son bajas en comparación con los estándares internacionales e incluso aquellos de la región.

La OCDE propone que se consolide el modelo de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. Pero también habla de un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta llegar a equiparar los requisitos entre mujeres y hombres. Aunque advierte que elevar la edad de jubilación no mejorará las pensiones si la mayoría de los trabajadores no logra cotizar de forma continua debido a la informalidad.

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Según la organización, otro problema es que los hombres en Colombia cotizan en promedio solo 16 años y las mujeres 12 años, cifras menores a los 25 años (1.300 semanas) requeridos para acceder a una pensión contributiva completa. Cerca del 75% de los trabajadores no alcanza este umbral y eso obliga a que las pensiones dependan de pilares asistenciales.

La discusión sobre las pensiones se da a la par de la fijación del salario mínimo de 2027 que debe definirse de aquí a final de año. Velasco, de Asofondos, hizo un llamado a las mesas de concertación para que el ajuste salarial no sobrepase el 7 %.

Una de sus razones son las expectativas de inflación que ubican la cifra más o menos entre el 6,5 % y el 6,7 %, según afirma. La segunda es es la productividad total de los factores, cifras que publicó el Dane durante la semana donde se afirma que la productividad aumentó apenas un 0,15 %.

“Si no queremos afectar el empleo, la formalidad, el poder adquisitivo de los hogares que están en pobreza o pobreza extrema, tenemos que ser muy responsables con ese aumento del salario mínimo y limitarlo al 7 %”, dice Velasco asegurando que el salario mínimo no puede subir por encima de los porcentajes de inflación.

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