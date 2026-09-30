Subir la edad de pensión para las mujeres: lo que debe tener en cuenta en este debate

A un panorama ya complejo, marcado por una alta informalidad laboral y por el aumento en el salario mínimo que presionó las cuentas de Colpensiones, se suma un gran desafío en el mediano y largo plazo: el cambio demográfico. La natalidad cae, sube…

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, afirmó que Colombia debe poner sobre la mesa un posible aumento en la edad de pensión para las mujeres (actualmente se pensionan a los 57 años, mientras los hombres a los 62), considerando los retos fiscales que enfrenta el sistema.

A un panorama ya complejo, marcado por una alta informalidad laboral y por el aumento en el salario mínimo que presionó las cuentas de Colpensiones, se suma un gran desafío en el mediano y largo plazo: el cambio demográfico. La natalidad cae, sube la expectativa de vida y el país cada vez tendrá más personas mayores y menos jóvenes. En el futuro, el sistema pensional tendrá que cobijar a más personas y por más tiempo, mientras el número de cotizantes cae.

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Para Lenis, en este contexto, hay que pensar en aumentar la edad. “Esta debe ser una conversación sincera con la ciudadanía”, dijo en entrevista con Blu Radio. En esta nota le explicamos las claves de la discusión. Lo primero que debe tener claro es que solo es una propuesta, pues un cambio de este tipo debe pasar por el Congreso. Para un ajuste similar, faltan tiempo, estudios y un amplio debate. La Corte Suprema de Justicia aclaró este miércoles que no hay ningún proyecto de la corporación en ese sentido. El pronunciamiento inicial se dio en el marco de los espacios de Justicia y Ciudadanía en los que se han analizado temas de interés para el país.

¿Cómo están los requisitos para las mujeres?

Pensionarse en Colombia es difícil, pero lo es más para las mujeres. El informe “Protección económica en la vejez de las mujeres en Colombia”, escrito por Natalia Ramírez Bustamante, Óscar Becerra, Juana Piñeros Ruiz, Ana María Tribín y Daniela González, y publicado en 2024, mostró que la probabilidad de que las mujeres accedan a una pensión de vejez es 11,7 puntos porcentuales menor que la de un hombre: mientras el 24,9 % de los hombres en edad de jubilación cumplen los requisitos, solo lo logra el 13,2 % de las mujeres.

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Aunque la edad de pensión para las mujeres es menor que la de los hombres, hasta el año pasado tenían que cumplir el mismo requisito de semanas (mínimo 1.150 semanas en los fondos privados y 1.300 en Colpensiones). Esos parámetros representaban una desventaja para ellas porque debían cotizar lo mismo que los hombres, pero en menos tiempo.

Desde este año, empezó a cambiar el requisito de semanas. El ajuste responde a órdenes de la Corte Constitucional impartidas en las sentencias C-197 de 2023 y C-054 de 2024.

En junio de 2023, la Corte Constitucional dijo que la fórmula para calcular el número de semanas que necesita una mujer para pensionarse en el régimen público, administrado por Colpensiones, es inconstitucional y, además, no tiene en cuenta el enfoque de género. El alto tribunal ordenó al Congreso implementar una nueva fórmula antes de diciembre de 2025; de lo contrario, en 2026 empezaría a bajar el requisito. En febrero de 2024 llegó otra decisión de la Corte, esta vez en beneficio de las afiliadas al régimen privado, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En Colpensiones, la reducción es de 50 semanas en 2026 y, de ahí en adelante, de 25 semanas por año hasta llegar a un requisito de 1.000 semanas. En las AFP, el requisito también baja 15 semanas por año, desde 2026 y hasta alcanzar las 1.000 semanas.

Además, el sistema está a punto de cambiar: la reforma pensional del Gobierno Petro entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. Esa ley también incorpora la decisión de la Corte Constitucional sobre las semanas para las mujeres: el requisito para las que entran al nuevo sistema bajará gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

La reforma también estableció una reducción de 50 semanas para las mujeres por cada hijo nacido hasta tres hijos, es decir, el requisito podría ser de 850 semanas. Sin embargo, este es uno de los puntos que la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes para que se subsanen vicios de trámite (es decir, todavía podría haber algún cambio).

Hasta aquí, una aclaración importante. La reforma aplica para todas las mujeres que al 1° de abril de 2027 tengan cotizadas menos de 750 semanas y para los hombres que a esa fecha tengan menos de 900 semanas. Quienes tengan más, quedan en el sistema actual, con las reglas de la Ley 100 de 1993.

¿Qué les conviene a las mujeres?

El argumento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que subir la edad de pensión es necesario para hacer más sostenible el sistema, es un asunto que han mencionado durante años expertos y analistas. Y no solo para las mujeres, también para los hombres. Países como Suiza, Francia, Dinamarca, España, Países Bajos, Reino Unido y China ya han tomado decisiones en ese sentido.

Los analistas, en general, coinciden en que el sistema no es sostenible fiscalmente tal como está ni como quedó con la pensional. “Estoy de acuerdo en que aumente la edad de pensión en general, para hombres y mujeres. Es una medida impopular, pero necesaria. Aunque no es la medida más urgente ni la solución definitiva al problema de sostenibilidad del sistema pensional que se nos avecina”, dijo a este diario Óscar Becerra, experto en pensiones y profesor de la Universidad de los Andes.

Becerra agrega que el déficit de Colpensiones de este año —según Mintrabajo faltan más de COP 5 billones para cubrir las mesadas— es un ejemplo de la importancia de tener planeación de largo plazo y disciplina fiscal en las pensiones: “De nada nos sirve prometer un sistema con grandes pensiones, si al final se quedan en solo promesas y no hay plata con que pagarlas”.

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Ahora bien, pensando en qué les conviene más a las mujeres, hay diferentes perspectivas.

Para Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de proyectos de Fescol, no se puede tener este debate sin considerar las razones por las cuales existe una diferencia de edad: la medida busca compensar las desigualdades preexistentes, en Colombia la distribución del cuidado sigue siendo “profundamente desigual”, las mujeres destinan más del doble del tiempo diario que los hombres a trabajo no remunerado, lo que reduce su tiempo para el empleo y condiciona la continuidad de sus cotizaciones.

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“La desigualdad se acumula en el mercado laboral y se agrava con la maternidad. La brecha de género en la Tasa Global de Participación sigue siendo de 23,5 puntos porcentuales en 2026. A ello se suma la penalización de la maternidad reconocida por la propia Corte Constitucional: menores posibilidades de permanencia, pérdida de experiencia, búsqueda de empleos más flexibles y efectos salariales”, advierte Trujillo.

El profesor Becerra, que también es coautor del informe mencionado, señala que hay ventajas y desventajas en ajustar la edad. La desventaja más obvia es tener que esperar más tiempo para acceder a la pensión, que es especialmente difícil para quienes tienen problemas de salud, por ejemplo. Además, en un país con alta informalidad, es un riesgo que el aumento desincentive a las personas a contribuir al sistema.

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En cuanto a las ventajas, el experto menciona que aumentaría la posibilidad de pensionarse por tener más tiempo para alcanzar el número de semanas. Y, a las mujeres que cotizan regularmente, les permitiría tener un ingreso más alto en la etapa de retiro.

En esa misma línea, Lenis argumentó que a las mujeres “les hace daño” tener una edad diferencial frente a los hombres porque sus mesadas terminan siendo más bajas. En Colpensiones, el riesgo de longevidad lo asume el Estado, mientras que en las AFP se tienen en cuenta las tablas de mortalidad; es decir, la pensión se calcula en función del ahorro y del promedio de tiempo que puede vivir el afiliado. Como las mujeres viven más, la mesada pensional es menor, salvo en los casos en los que se pensionan con un salario mínimo.

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Sin embargo, Trujillo no cree que aumentar la edad resuelva el problema pensional de las mujeres por tres razones. La primera es que persisten desigualdades estructurales que justificaron que tuvieran una edad menor. La segunda es que tener más años para pensionarse no significa necesariamente que se podrá cotizar más; si una mujer está fuera del mercado laboral o en la informalidad por responsabilidades de cuidado, aumentar la edad solo le haría esperar más tiempo para acceder a la pensión. La tercera es que el debate, a su juicio, debe ir más allá de aumentar la edad, pues el Estado debe preguntarse cómo proteger a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado y no tienen ingresos propios.

En entrevista con Caracol Radio, la senadora Norma Hurtado advirtió que para un cambio de este tipo se necesitan estudios que definan cuál debería ser la edad de pensión. Si bien argumentó que un aumento es necesario para la sostenibilidad fiscal del sistema, también reconoció que un ajuste de este nivel requiere respaldo técnico y una amplia discusión.

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¿Cómo cambia el panorama con la reforma pensional?

El informe “Protección económica en la vejez de las mujeres en Colombia”, de la Universidad de los Andes, mostró que las medidas de la reforma pensional (en ese momento todavía estaba en debate) aumentarán la cobertura para las mujeres por la reducción de semanas y por los pilares solidario y semicontributivo (que, hay que aclarar, no se pueden considerar una pensión).

Con la implementación de la reforma pensional, la cobertura total del sistema aumentaría: pasando de 53,5 % (contributivo y no contributivo) al 81 %. Para las mujeres quedaría en 82,3 % y para los hombres de 79,7 %. La cobertura del pilar contributivo para las mujeres pasaría de 19,5 % a 25,1 %, mientras que para los hombres (considerando que ahora a todos se les exigirán 1.300 semanas) caería de 27,2 % a 22,6 %.

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Pero al analizar los montos de las pensiones, las mujeres seguirán recibiendo menos en el pilar contributivo, en promedio, 1,59 salarios mínimos, mientras que los hombres recibirían 1,79 salarios mínimos. En el pilar solidario y el semicontributivo, las mujeres recibirían en promedio 0,18 salarios mínimos.

Ese documento, como también han advertido analistas y expertos, muestra que para atacar la brecha de género en las pensiones se deben tomar medidas en el mercado laboral. Todos estos elementos deberán ponerse sobre la mesa en el debate sobre la edad de pensión, que hasta ahora solo es una propuesta.

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