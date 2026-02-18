Aumentaron los vuelos en América Latina en 2025: ¿en qué países y cómo le fue a Colombia?

Un avión en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil). Imagen de referencia. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Aumentaron los vuelos en América Latina para 2025. El sector aéreo alcanzó 477,3 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento interanual de 3,8 % frente a 2024, que equivalen a 17,5 millones de pasajeros adicionales.

El 84 % del crecimiento neto se concentró en el tráfico intrarregional, es decir, dentro de los mismos países o con otros de la región, de acuerdo con el último informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

La oferta de vuelos se expandió un 2 % y la cantidad de asientos creció el 3,1 % y la capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles creció 4,6% interanual. Mientras el factor de ocupación promedio se ubicó en 83,7 %, con un desempeño mensual destacado en abril (+6,4%) y diciembre (5,4 %).

“Los datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados” señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA.

Los países destacados

Brasil se consolidó como el mayor mercado aéreo de la región y el principal contribuyente al crecimiento neto de pasajeros en 2025. El país registró 129,6 millones de pasajeros, un aumento interanual de 9,4 %, equivalente a 11,2 millones de pasajeros adicionales.

Durante el año, Brasil alcanzó varios hitos:

Por primera vez superó los 100 millones de pasajeros domésticos, con un crecimiento del 8,4 % interanual.

El tráfico internacional registró su mejor desempeño histórico, con 28,4 millones de pasajeros y un aumento de 13,4 % interanual.

Las llegadas de turistas internacionales por vía aérea crecieron 33,2 %, con un incremento del 77 % en los visitantes provenientes de Argentina. El tráfico aéreo entre los países aumentó 29,7 %.

Argentina, por su parte, registró el mayor crecimiento porcentual de la región en 2025. El tráfico total alcanzó 33,3 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de 13,2 %, equivalente a 3,9 millones de pasajeros adicionales.

Dentro del país se movieron 17,4 millones de pasajeros (+9,1 %), mientras que el internacional alcanzó 15,9 millones (+18,2 %).

El aumento de la oferta internacional de vuelos coincidió con el crecimiento del tráfico internacional, especialmente en las rutas hacia:

Brasil (+38 %)

República Dominicana (+93 %)

Colombia (+28 %)

Finalmente, Panamá registró un crecimiento interanual de 9 % en 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, lo que equivale a 1,7 millones adicionales frente a 2024.

El resultado corresponde al tráfico total del país, que incluye tanto pasajeros con origen o destino en Panamá como tráfico de conexión. En ese contexto, el tráfico origen–destino entre Panamá y Estados Unidos totalizó 4,63 millones de pasajeros en 2025 (+8,1 % interanual).

El desempeño del país se destaca especialmente porque, en total, se redujo la movilidad entre América Latina y Estados Unidos en un 0,3% interanual.

¿Cómo le fue a Colombia?

El país fue el tercer mercado más grande de la región en 2025, con 57,5 millones de pasajeros y un crecimiento interanual de 1,7 % (+945 mil pasajeros).

Sin embargo, el tráfico doméstico cayó 1,2 %, asociado a una reducción de 3,8 % en los pasajeros con origen o destino en Bogotá, que concentran cerca del 70 % del tráfico doméstico.

Los vuelos internacionales crecieron un 5,7 %, alcanzando 24,7 millones de pasajeros. El crecimiento del segmento se concentró en rutas hacia países vecinos:

Perú (+18 %)

Ecuador (+16 %)

Brasil (+23 %)

Los resultados de otros países

México registró 122,4 millones de pasajeros en 2025 y fue el segundo mercado más grande de la región. El tráfico total creció 2,4 %, equivalente a 2,9 millones de pasajeros adicionales. El aumento del tráfico doméstico se concentró en Monterrey y Guadalajara y el internacional creció con Canadá (+16,4 %) y se redujo con Estados Unidos (-0,2 %).

Chile transportó 28,4 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento interanual de 0,8 %. El tráfico doméstico cayó 1,5 %, mientras que el internacional aumentó 3,9 %, gracias a los mayores vuelos con Brasil (+6 %) y Argentina (+5,6 %).

Perú registró un crecimiento más alto en 2025, con 28,5 millones de pasajeros y un aumento interanual de 5,9 %. El doméstico creció 4,7 % y el internacional, el 7,6 %.

En el Caribe, República Dominicana registró el mayor crecimiento de pasajeros en 2025, con 19,6 millones de pasajeros transportados, un aumento interanual de 3,1 %. Subieron las rutas con Estados Unidos (+5,1 %), Perú (+40 %), México (+24 %) y Argentina (+93 %).

En contraste, Jamaica presentó una caída interanual de 7,7 % en el tráfico aéreo. La disminución estuvo explicada principalmente por la contracción de casi 8 % en el mercado Jamaica–Estados Unidos, que concentra cerca del 70 % del tráfico internacional del país.

El último trimestre del año fue particularmente débil, afectado por el impacto del huracán Melissa a finales de octubre, que provocó cierres temporales de aeropuertos y disrupciones operativas.

En Centroamérica, los tres principales mercados después de Panamá mostraron resultados mixtos. Costa Rica transportó 6,4 millones de pasajeros, un crecimiento interanual de 3,2 %. Guatemala alcanzó 5,1 millones de pasajeros (+3,8 %) y El Salvador registró 5,2 millones de pasajeros, con una caída de 1,7 %.

