Publicidad

Home

Economía
Empresas

Primer vuelo desde Europa llega a Venezuela: se reactivan los viajes tras salida de Maduro

Algunas aerolíneas han retomado conexiones hacia el país, mientras que otras revisan las condiciones de seguridad antes de volver.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía, con información de agencias
18 de febrero de 2026 - 12:49 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un vuelo proveniente de España llegó el martes por la noche a Venezuela, el primero desde Europa tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense.

El avión Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea española Air Europa aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pasadas las 21H00 locales (01H00 GMT del miércoles), según una página especializada en monitoreo de vuelos.

Vínculos relacionados

El café baja desacelera y se proyecta una menor producción en 2026
Habrá cierre total nocturno en la vía Bogotá-Villavicencio: fechas y puntos afectados
¿Cuánta plata se mueve en cesantías en Colombia? Cifra alcanzó niveles históricos

Las aerolíneas comerciales interrumpieron sus vuelos hacia Venezuela a raíz de una advertencia de Estados Unidos el 21 de noviembre sobre riesgos en la zona por actividad militar, el preludio de la incursión del 3 de enero que derrocó a Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el 29 de enero reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras conversar con Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de manera temporal.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

La portuguesa TAP anunció que retomará sus conexiones aéreas con el país sudamericano. La colombiana Avianca y la panameña Copa, junto con su filial de bajo costo Wingo, reanudaron sus operaciones.

La estadounidense American Airlines ha manifestado su intención de retomar vuelos a Venezuela.

Tras la caída de Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Trump ha dicho estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Empresas

Venezuela

Viajes

vuelos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.