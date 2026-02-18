Expectativas de la economía para febrero: las claves de la Encuesta de Opinión Financiera

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) presentaron los resultados de las expectativas de los analistas en la Encuesta de Opinión Financiera de febrero.

Estas son las proyecciones de las principales variables económicas del país:

Tasas de interés: los analistas encuestados esperan que la tasa de intervención del Banco de la República cierre el año en 11,75 %. Para los meses de febrero y mayo de 2026, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 10,25 % y 11,50 %, respectivamente.

Crecimiento económico: se anticipaba una variación anual del PIB de 2,9 % para el cuarto trimestre de 2025, por encima del dato observado. Para 2025, la expectativa era un crecimiento económico de 2,8 %, por encima del dato observado de 2,6 %. La expectativa para el crecimiento del primer trimestre de 2026 se ubicó en 2,8 %.

Inflación: los analistas la estiman en 5,52 % para febrero de 2026 y en 6,41 % en diciembre, de manera que permanecería por fuera del rango meta en 2026 (entre el 2 y 4 %).

Dólar: en enero la tasa de cambio cerró en COP 3.661, con una apreciación mensual de 1,2 %. El dato observado fue 43 pesos menor al esperado (COP 3.704). Para febrero de 2026, los analistas consideran que se ubicará en un rango entre COP 3.643 y COP 3.680, con COP 3.670 como respuesta mediana. Para diciembre de 2026, se espera que sea de COP 3.800.

Petróleo: la estimación es que el de referencia Brent se ubique en USD 67 (en un rango entre 65 y 68 dólares) y en USD 64 en diciembre de 2026.

La perspectiva de las inversiones

En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 37 % de los analistas (frente al 24 % en el mes anterior).

A este le sigue política monetaria con el 33,3 % (frente al 32 % en el mes anterior). El 18,6 % seleccionó política fiscal (frente al 32 % de la edición anterior), el 7,4 % escogió otros y el restante 3,7 % escogió factores externos. Por su parte, el crecimiento económico y las condiciones de seguridad no fueron seleccionadas por los analistas

Frente a enero, los administradores de portafolios incrementaron sus preferencias por cuatro de los 12 activos consultados en la encuesta:

La deuda privada a tasa fija La deuda privada indexada a la DTF El efectivo Los fondos de capital privado

Las acciones más atractivas

La EOF consulta a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI COLCAP.

En febrero, las acciones preferidas por los analistas fueron la acción ordinaria y preferencial de CIBEST (Bancolombia) al ser seleccionadas cada una por el 41,7 % de los analistas.

En segundo lugar, se ubicaron la acción ordinaria del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y la acción ordinaria de Mineros que fueron seleccionadas por el 25 % de los analistas.

Finalmente, en tercer lugar, se ubicó la acción preferencial de Grupo Argos al ser seleccionada por el 16,7 % de los analistas.

Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector financiero, holdings y construcción respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector energético, petrolero y de consumo, de acuerdo con la encuesta.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.