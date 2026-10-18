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Ayudas de fundaciones y empresas tras el terremoto: ¿qué han entregado?

El Espectador habló con varias fundaciones ligadas a grupos empresariales que han canalizado donaciones por miles de millones de pesos, pero también con algunas de las muchas organizaciones locales que han llegado a barrios y veredas. Este es el balance. 

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Redacción Economía
Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó)
Gran parte de las ayudas de todo el país han sido gestionadas por fundaciones.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Cientos de miles de familias en Colombia siguen viviendo las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Poco más de dos meses después, el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabiliza a casi medio millón de personas afectadas en 498 municipios de 16 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Antioquia.

El Registro Único de Damnificados (RUD) da cuenta de 305.791 familias damnificadas. Para todos estos…

Por Redacción Economía

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