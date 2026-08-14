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Banco Mundial desembolsó USD 200 millones para atender emergencia por terremoto en Colombia

El organismo también puso en marcha una evaluación rápida de daños para entregarle al Gobierno de Abelardo de la Espriella una primera estimación de las pérdidas económicas ocasionadas por el terremoto.

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Redacción Economía
14 de agosto de 2026 - 05:31 p. m.
Imagen de referencia. Personas recogen escombros este viernes de una edificación destruida por el terremoto cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira.
Imagen de referencia. Personas recogen escombros este viernes de una edificación destruida por el terremoto cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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El Banco Mundial informó el desembolso de USD 200 millones para apoyar la respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que afectó a varias zonas del país, incluyendo Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El Banco Mundial señaló que está trabajando junto con el Gobierno de Colombia y otros socios de desarrollo para atender las necesidades inmediatas que dejó el sismo y sentar las bases para la recuperación del país.

También lea: Satena llevó seis toneladas de ayuda humanitaria y personal médico a Quibdó y Buenaventura

“Nuestro profundo agradecimiento al Grupo Banco Mundial por su solidaridad con Colombia y por movilizar USD 200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Además del desembolso, el organismo puso en marcha una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por su sigla en inglés), para entregar al Gobierno una primera estimación de las pérdidas económicas ocasionadas por el terremoto.

Según el Banco Mundial, esta evaluación permitirá al Gobierno priorizar las ayudas y los esfuerzos de reconstrucción.

El organismo aseguró que está trabajando con los bancos de desarrollo de Colombia, entidades financieras y el sector privado para canalizar financiación hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para salud pública, vivienda y pequeñas y medianas empresas (pymes).

El martes, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, anunció que se activaría un crédito de hasta USD 450 millones con el Banco Mundial.

Ese mismo día, frente a las comisiones económicas del Congreso, el jefe de la cartera anunció la ampliación del plazo para los responsables de declarar renta en los territorios afectados.

Lea: Gobierno anuncia crédito de USD 450 millones y otras medidas económicas tras la emergencia

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Por Redacción Economía

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Luis Gabriel Rojas Bula(27636)Hace 14 minutos
Todo lo que tiene que declarar el vice porque el presidente no existe
Tayrona(31467)Hace 16 minutos
Por qué no aclaran que este dinero NO es un regalo de solidaridad sino un préstamo. Por favor no disfracen las noticias.
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