Banco Mundial desembolsó USD 200 millones para atender emergencia por terremoto en Colombia

Imagen de referencia. Personas recogen escombros este viernes de una edificación destruida por el terremoto cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Banco Mundial informó el desembolso de USD 200 millones para apoyar la respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que afectó a varias zonas del país, incluyendo Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El Banco Mundial señaló que está trabajando junto con el Gobierno de Colombia y otros socios de desarrollo para atender las necesidades inmediatas que dejó el sismo y sentar las bases para la recuperación del país.

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“Nuestro profundo agradecimiento al Grupo Banco Mundial por su solidaridad con Colombia y por movilizar USD 200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Además del desembolso, el organismo puso en marcha una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por su sigla en inglés), para entregar al Gobierno una primera estimación de las pérdidas económicas ocasionadas por el terremoto.

Según el Banco Mundial, esta evaluación permitirá al Gobierno priorizar las ayudas y los esfuerzos de reconstrucción.

El organismo aseguró que está trabajando con los bancos de desarrollo de Colombia, entidades financieras y el sector privado para canalizar financiación hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para salud pública, vivienda y pequeñas y medianas empresas (pymes).

El martes, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, anunció que se activaría un crédito de hasta USD 450 millones con el Banco Mundial.

Ese mismo día, frente a las comisiones económicas del Congreso, el jefe de la cartera anunció la ampliación del plazo para los responsables de declarar renta en los territorios afectados.

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