Se trata de un activo estratégico que permite a los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el privado,…

Así lo muestra la Medición Subregional de Brechas de Género (MSBG) 2026, un esfuerzo conjunto entre la Universidad del Rosario, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y Davivienda.

En 20 de los 33 territorios ha mejorado la brecha de género en 2025 frente a 2024. Sin embargo, los avances conviven con brechas persistentes y con un retroceso extendido en Mercados, pilar cuyos resultados disminuyen en 28 territorios.

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Brecha de género en Colombia: una mirada a las regiones que más y menos han avanzado

Se trata de un activo estratégico que permite a los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, orientar la inversión y la política pública, basándose en la realidad específica de cada territorio, y buscando lograr equidad de hombres y mujeres en diferentes ámbitos para su desarrollo.



El estudio muestra que Bogotá D.C., Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca encabezan la medición general. Estos departamentos logran ubicarse en la cima, impulsados en gran medida por sus capacidades en pilares como la Infraestructura del cuidado y la Infraestructura del bienestar.

Este resultado demuestra que contar con mejores redes de servicios crea un entorno más favorable para reducir las desigualdades. Sin embargo, ocupar estos lugares no significa que las brechas hayan desaparecido por completo, sino que estas regiones tienen mayores capacidades territoriales para enfrentarlas.



En contraste, departamentos como Amazonas, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía registran los puntajes generales más bajos. Este resultado es impulsado por los grandes desafíos estructurales que enfrentan en Infraestructura del bienestar, como:

El acceso a servicios básicos

La baja participación en espacios de Representación

Liderazgo

Vichada, Huila, Guainía, Bolívar y Sucre, presentaron los mayores aumentos en sus puntajes en los últimos años. El caso de Vichada y Guainía es un gran ejemplo de superación: aunque permanecen en la parte baja de la tabla, lograron los avances más grandes del país, probando que el progreso acelerado es posible cuando se toman acciones.

De otra parte, para la medición de 2026 los mayores puntajes promedio se observan en Salud, Infraestructura del cuidado y Representación y liderazgo. Estos avances reflejan un esfuerzo nacional por mejorar la atención médica, ampliar los espacios institucionales para el cuidado y abrir más puertas para que se ocupen cargos de toma de decisiones.



El pilar de salud registra el mayor crecimiento frente a 2024. Entre los resultados que contribuyen a esta evolución se destacan avances en el acceso a planes voluntarios de salud y en algunos indicadores de mortalidad. Pero persisten retos relacionados con salud mental y mortalidad por accidentes.

Estos resultados permiten identificar dónde se están cerrando algunas brechas y dónde persisten desafíos que requieren mayor atención. La MSBG analiza las diferencias entre mujeres y hombres en indicadores específicos y las interpreta de acuerdo con las condiciones de cada territorio; por ello, sus resultados no constituyen una evaluación integral del sistema de salud.

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¿Dónde concentran las presiones?

Por otro lado, Departamentos como Meta, Putumayo, Nariño y Santander presentaron los mayores retrocesos en la medición. Estos descensos se deben, de manera generalizada, a las fuertes caídas reportadas en el pilar de Mercados, que reúne aspectos fundamentales para la autonomía económica y las oportunidades de mujeres y hombres, como empleo, ingresos, acceso a servicios financieros, pobreza y pensiones.

Sumadas a retrocesos en las condiciones de bienestar y habitabilidad, lo que indica un deterioro en la autonomía económica de sus poblaciones. Sin embargo la MSBG no atribuye automáticamente el cambio de cada territorio a una sola causa.

El pilar de Mercados presenta una caída en la mayoría de los territorios. El pilar reúne dimensiones directamente relacionadas con la autonomía económica y las oportunidades, entre ellas el mercado laboral, los ingresos, el acceso a mercados y servicios financieros, la pobreza y los subsidios, y las pensiones.

La disminución en 28 territorios señala la necesidad de redoblar esfuerzos para cerrar brechas desfavorables a las mujeres, asociadas con empleo, ingresos, acceso al crédito y protección económica.

¿Cómo se realiza el estudio?

La medición, disponible para los 32 departamentos del país y Bogotá D. C., permite identificar cómo cambian esas brechas según las condiciones de cada territorio, en relación con la medición anterior, agrupando 70 indicadores robustos, organizados en 18 subpilares y 6 pilares estratégicos:

Infraestructura del bienestar: reúne condiciones asociadas con servicios y vivienda.

Infraestructura del cuidado: observa espacios, recursos y condiciones para el cuidado propio y de terceros.

Representación y liderazgo: examina la participación en cargos políticos y directivos.

Mercados, incorpora acceso a servicios financieros, mercado laboral, ingresos, pobreza, subsidios, y pensiones.

Educación: considera acceso, logros y calidad.

Salud: integra aseguramiento, salud mental y mortalidad. Esta estructura acerca la medición a ámbitos concretos de la vida económica y social.

“Cerrar brechas exige coordinar capacidades que están distribuidas entre distintos actores: Gobiernos, empresas, academia, organizaciones sociales y cooperación, quienes pueden utilizar una misma base de evidencia para definir prioridades, acordar acciones y hacer seguimiento a resultados observables”, asegura Andrés Felipe García Suaza, decano de Economía de la Universidad del Rosario.

Por su parte, Maritza Pérez Bermúdez, Vicepresidente Ejecutiva de Banca de Personal y Mercadeo de Davivienda, resalta que la autonomía económica es el cimiento del progreso y el bienestar, por lo que apostarle a entregar herramientas concretas a mandatarios locales y a la sociedad en general, que faciliten acciones públicas y privadas en este sentido, constituye una contribución a una economía más próspera e incluyente.

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