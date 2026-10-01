Bruce Mac Master renuncia a la presidencia de la ANDI tras 13 años en el cargo

La salida llega en medio de la controversia por su permanencia al frente del gremio y de presuntas…

Bruce Mac Master renunció este jueves a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cargo que ocupaba desde diciembre de 2013. "He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General", escribió en una carta que se conoció en la mañana de este 1 de octubre.

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La salida llega en medio de la controversia por su permanencia al frente del gremio y de presuntas tensiones con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En su carta de renuncia, Mac Master habla de "múltiples presiones" que, según mencionó, han afectado la capacidad de la ANDI de "actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía".

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Sin embargo, quien fuera el presidente de la ANDI por más de una década no precisó quién las ejerce ni menciona al presidente.

Una vez conocida la renuncia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que se trata de una decisión interna de la ANDI. "Me acabo de enterar", afirmó. Para el ministro, "es una decisión autónoma, dentro del gremio, dentro de la ANDI", y agregó que los gremios son espacios de interlocución entre los sectores empresariales y el Gobierno, y que "entre más fluya" esa relación, más fácil es para ambas partes.

¿Qué dice la carta de renuncia de Bruce Mac Master?

Mac Master contó que, dentro de los planes de la ANDI, estaba concentrar los esfuerzos en superar los desafíos del país e impulsar iniciativas para acelerar su desarrollo, "al lado de un gobierno que afirma estar decidido a apoyar la libre empresa". "Ese era el escenario que teníamos previsto", mencionó.

No obstante, el exlíder gremial narró que en las últimas semanas se presentaron "circunstancias inesperadas y preocupantes" que complicaron el entorno de la asociación, con posibles efectos negativos sobre los afiliados y sobre los funcionarios. Mac Master dijo que, frente a esa situación, procuró actuar "con firmeza y prudencia".

Mac Master cuenta que tanto él como las directivas del gremio empresarial hicieron "todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función", relató. "A pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos (…). Lo intentamos y no tuvimos éxito", concluyó.

¿Por qué Mac Master dio un paso al costado?

"No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño", escribió en la carta, y añadió que "no tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente para ampliar sus posibilidades".

"Por eso, después de una profunda reflexión, considero que, si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso", precisó. El ahora exdirigente gremial dijo esperar que su decisión contribuya "a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General".

"Hay momentos en los que defender una causa exige resistir, y hay otros en los que exige impedir que los costos de esa defensa recaigan sobre terceros", indicó también en la misiva.

Cabe recordar que, la semana pasada, Mac Master rompió su silencio. Llevaba varios días sin referirse públicamente a la controversia y, en un mensaje en X, defendió la autonomía del gremio y pidió detener lo que calificó como una "sistemática campaña de acciones mal intencionadas" contra la institución.

En su momento, el líder gremial señaló que: "la ANDI es mucho más que su Presidente" y recordó que el gremio tiene 82 años de historia y más de 1.600 afiliados. En la misma línea, dijo que "la ANDI ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia" y que lo ha hecho "defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta". Reivindicó además el derecho de los empresarios a asociarse libremente.

Por esos días circulaban versiones de que el Gobierno transmitía informalmente a miembros del gabinete su oposición a que Mac Master siguiera al frente de la ANDI. Según esas versiones, funcionarios habrían recibido la instrucción de no reunirse con él, lo que habría debilitado la interlocución del gremio con el Ejecutivo.

¿Qué tan importante es la ANDI?

La ANDI es una agremiación sin ánimo de lucro fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín. Un gremio es una organización que agrupa a empresas, y la ANDI reúne a compañías de sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios. Por su trayectoria, de 82 años, y por el número de afiliados, más de 1.600, puede considerarse el gremio empresarial más importante de Colombia.

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Para representar a sus afiliados, la ANDI se organiza en cámaras sectoriales, que agrupan a las empresas de un mismo sector, como la industria farmacéutica, las bebidas, la cosmética y el aseo, la moda y los textiles o el sector marítimo y portuario, y en seccionales regionales. Cada cámara cuenta con director, junta directiva y autonomía propia.

¿Quién es Bruce Mac Master?

Bruce Mac Master es economista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en desarrollo económico, y nació en Cartagena. Antes de llegar a la ANDI fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y director del Departamento para la Prosperidad Social durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Presidía el gremio desde diciembre de 2013. En febrero de 2025, la Junta Directiva de la ANDI lo reeligió de manera anticipada. Fuera de la asociación, en 2022 asumió la presidencia del capítulo Colombia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y en 2024 fue nombrado presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) para el periodo 2024-2027.

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