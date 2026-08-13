¿Cómo están los servicios de agua, luz, gas y telecomunicaciones tras el terremoto?

Imagen de referencia. Voluntarios realizan una cadena humana para sacar escombros de edificaciones destruidas por el terremoto. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Las empresas de servicios públicos afiliadas a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) reportaron los avances en el restablecimiento de los servicios de agua, energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, que se vieron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Uno de los puntos críticos del balance es que Buenaventura y Borrero podrían quedarse sin gas desde este jueves por el bloqueo de la vía Loboguerrero-Buga.

Acueducto, alcantarillado y aseo

En el Valle del Cauca, EMCALI mantiene sus plantas de tratamiento operando con normalidad y atiende 13 daños puntuales en sus redes de acueducto.

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En Palmira (Aquaoccidente) y Tuluá (Centroaguas) no se registraron afectaciones significativas; en Buga se restableció el servicio en la noche del 11 de agosto. En el norte del Valle, Acuavalle avanzaba en la recuperación del servicio para siete municipios.

En Caldas, Manizales cuenta con servicio de acueducto en toda la ciudad y se están atendiendo dos daños en la red. En otros municipios, como Anserma, Belalcázar, La Dorada, Neira, San José, Samaná y Viterbo, las empresas trabajan en la reparación de daños para garantizar la continuidad del suministro de agua potable. Los 13 municipios restantes, atendidos por Empocaldas, presentan normalidad.

En Pereira, el servicio se está restableciendo progresivamente, mientras se inspeccionan las redes de distribución para identificar daños y adelantar reparaciones. En el municipio de Dosquebradas (Risaralda), el sistema de almacenamiento y distribución se encuentra estable y las labores están concentradas en reparar los daños de los sectores más afectados.

En Armenia hay continuidad del servicio de acueducto; los equipos operativos adelantan arreglos en acometidas e instalaciones de edificaciones afectadas. Circasia restableció el servicio el miércoles 12 de agosto.

Montenegro, Quimbaya y La Tebaida (Quindío) presentan afectaciones; mientras terminan los arreglos, los usuarios afectados están siendo atendidos con carrotanques.

“Desde el gremio hacemos un llamado a la responsabilidad para la ciudadanía debido a la circulación de cadenas falsas sobre un supuesto corte inminente del suministro en Risaralda y Quindío que ha llevado a un almacenamiento masivo e innecesario de agua por parte de la ciudadanía, generando una sobredemanda que satura el sistema y retrasa la normalización del servicio”, dijo Andesco.

En cuanto al servicio de aseo, el gremio informó que las empresas reforzaron su capacidad operativa para mantener la recolección, el barrido y la limpieza y también apoyar el manejo de residuos y escombros en las zonas afectadas. Se dispusieron cuadrillas, personal, vehículos y maquinaria, en coordinación con las autoridades.

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Energía eléctrica

El último informe de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (12 de agosto a las 4:00 p. m.) indica que se ha restablecido en 93 % la atención de la demanda eléctrica afectada.

Por regiones, la afectación pasó de 70 % a 9 % en Valle del Cauca; de 82 % a 11,6 % en Caldas, Quindío y Risaralda; de 44 % a 0 % en Cauca y Nariño, y de 100 % a 0 % en Chocó.

A nivel local, en Cali, EMCALI reportó que casi la totalidad de sus usuarios ya tenía el servicio normalizado. CHEC informó que en Caldas y Risaralda la afectación había bajado a menos de 6 %, aunque continuaban trabajos en Dosquebradas, Chinchiná, Santa Rosa de Cabal y sectores de Manizales.

Celsia informó que logró energizar el 100 % de los cascos urbanos de los municipios afectados en el Valle del Cauca y la cabecera de San José del Palmar (Chocó). La empresa restableció el servicio a más del 91 % de los clientes afectados, está pendiente un 8,9 %, equivalente a 51.064 clientes, principalmente en zonas rurales. Las principales afectaciones de Celsia están en Riofrío, Bolívar, Buenaventura, Sevilla y Zarzal.

La compañía estimó que la normalización total de algunos puntos rurales podría tomar hasta un par de semanas adicionales debido a la complejidad logística de las intervenciones.

En Pereira, el 90 % de la ciudad ya contaba nuevamente con energía. Mientras en Quindío EDEQ reportó servicio para el 80 % de la demanda departamental, el principal punto pendiente es Génova.

En Chocó, DISPAC mantenía equipos desplegados en Tadó, Bagadó, Managrú y Paimadó para atender daños que requieren el traslado de nuevos postes de luz.

Gas natural

La infraestructura de producción y transporte de gas natural se mantiene estable y operando con normalidad, al igual que el servicio en la mayor parte del país. Las principales afectaciones se concentran en Pereira, Dosquebradas, Cali y algunos sectores de Manizales, donde Gases de Occidente y Efigas trabajan en la atención de fugas, inspecciones de seguridad y restablecimiento progresivo del servicio.

El reporte de Andesco señala que cerca de 11.000 usuarios tienen actualmente suspensión preventiva del servicio, principalmente residenciales y comerciales, además de algunas estaciones de gas natural vehicular fuera de operación.

No se reportan afectaciones relevantes en los sistemas troncales de transporte ni en los principales campos de producción. Sin embargo, Andesco señaló que se mantiene especial seguimiento a Buenaventura y Borrero, donde el bloqueo de la vía Loboguerrero-Buga por daños y deslizamientos podría ocasionar la suspensión del servicio de gas a partir del 13 de agosto.

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Telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones continúan trabajando en la estabilización de sus redes en las zonas afectadas, minimizando los impactos de las interrupciones en el suministro de energía, los daños en infraestructura y el aumento del tráfico (por aumento de llamadas, mensajes, consumo de redes sociales y envío de videos y fotografías).

Claro informó que cerca del 80 % de sus estaciones base y aproximadamente el 100 % de los nodos de fibra en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca ya operaban con normalidad.

La compañía también adquirió 26 plantas de energía para Quibdó, Pereira y Cali, como respaldo ante las interrupciones eléctricas. Además, cerca de dos millones de clientes prepago de los departamentos afectados recibieron un paquete gratuito por siete días con llamadas y SMS ilimitados y 2 GB de navegación.

Andesco señaló que los operadores mantienen activas sus redes y han dispuesto beneficios para los usuarios de las zonas afectadas.

El mensaje de Andesco

“El sector de servicios públicos y TIC ha respondido con toda su capacidad técnica y humana para acompañar a las comunidades del suroccidente del país en este momento difícil. Nuestras empresas afiliadas no han parado de trabajar desde el primer minuto, y seguiremos acompañando este proceso hasta lograr la normalización total de los servicios”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

El gremio pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable y racional de los servicios de energía, agua, gas y telecomunicaciones mientras avanza la recuperación, y consultar únicamente los canales oficiales de las empresas y de las autoridades competentes.

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