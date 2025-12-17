Cada vez más colombianos viven en arriendo: ya son el 40 % de los hogares

El 64 % de los hogares arrendatarios en Colombia está conformado por entre una y tres personas. Desde el sector inmobiliario destacan el crecimiento marcado de los hogares unipersonales. Imagen de referencia. Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez más colombianos viven en arriendo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del DANE, la proporción de hogares que vive bajo esta modalidad pasó del 34 % en 2018 al 40 % en 2025, un cambio que refleja tanto transformaciones en las decisiones de los hogares como presiones económicas que han encarecido la compra de vivienda.

La dinámica también se siente en los precios. En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una inflación anual de 5,3 %, y dentro de la canasta, los arriendos (tanto imputados como efectivos) volvieron a figurar entre los rubros que más aportaron al aumento del costo de vida, según el DANE. Este dato es clave, además, porque la inflación de cierre de año sirve como referencia para el ajuste de los cánones de arrendamiento en 2026.

A este panorama se suma que hay menos vivienda disponible para comprar, una situación que ha sido advertida por los gremios del sector constructor.

De acuerdo con Camacol, el gremio de los constructores, la menor oferta de vivienda nueva, sumada al ritmo de formación de hogares, ha intensificado la presión sobre el mercado del arriendo, en un escenario en el que, pese a algunas señales de recuperación del sector, persisten retos asociados a las tasas de interés, los costos de construcción y el acceso a subsidios.

¿Por qué los hogares están optando por el arriendo?

Una encuesta sobre el mercado de vivienda realizada por El Libertador, empresa especializada en seguros de arrendamiento, señala que el crecimiento del arriendo está explicado, en buena parte, por las altas tasas de interés y por la dificultad de reunir la cuota inicial, que puede representar cerca del 30 % del valor del inmueble.

“También está la fuerte caída de las ventas de vivienda VIS entre 2023 y 2024, que redujo la oferta de vivienda nueva accesible, además de nuevas dinámicas laborales y de estilo de vida, como una mayor movilidad, el teletrabajo y la necesidad de flexibilidad”, explica Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo en Seguros Bolívar y del ecosistema inmobiliario El Libertador–Ciencuadras.

El estudio subraya que vivir en arriendo no responde únicamente a las restricciones del mercado, sino que también puede ser una decisión consciente de los hogares.

Más allá de las dificultades para comprar vivienda, el arriendo ofrece mayor flexibilidad laboral y reduce la necesidad de asumir deudas de largo plazo.

Quiénes arriendan y qué tipo de vivienda buscan

La encuesta de El Libertador también muestra que el perfil del arrendatario ha cambiado. Hoy predominan hogares encabezados por personas entre 25 y 45 años, con ingresos medios, principalmente de estratos 2 y 3, que cuentan con empleo formal o ingresos independientes demostrables.

En términos de tamaño, el 64 % de los hogares arrendatarios está conformado por entre una y tres personas, con un crecimiento marcado de los hogares unipersonales. En ciudades como Cali, este tipo de hogar ya representa el 23 % del total.

Las preferencias también se han ajustado. Los inmuebles más buscados son apartamentos entre 50 y 100 metros cuadrados, nuevos o de baja antigüedad, con espacios para home office, zonas comunes y alta aceptación de mascotas, una condición presente en el 67 % de los hogares que arriendan.

En cuanto a ubicación, el 91,7 % de los arrendatarios vive en zonas urbanas, priorizando cercanía a transporte, servicios y educación.

En 2025, la demanda de apartaestudios se duplicó, al pasar de 2,8 % a 5,7 %, impulsada por estudiantes, jóvenes profesionales y trabajadores con alta movilidad. El dinamismo se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, pero también en municipios satélite de estas capitales, donde se buscan precios más bajos y espacios más amplios.

El peso de los arriendos en la inflación

Si bien la inflación anual se ubicó en 5,3 % en noviembre, los datos muestran que los costos de la división Alojamiento y Servicios fueron los que más contribuyeron a ese resultado. De acuerdo con Camacol, este grupo aportó 1,65 puntos porcentuales a la inflación anual, debido a que el pago de alojamiento representa el 21 % del total de la canasta del IPC y más del 40 % del gasto de los hogares más pobres.

Dentro del rubro de alojamiento se distinguen dos componentes: el arriendo efectivo, que corresponde al pago que realizan los hogares que viven en alquiler, registró en noviembre de 2025 una variación mensual de 0,21 %. Por su parte, el arriendo imputado, que es una estimación del valor del uso de la vivienda propia y se incluye en el IPC para reflejar el costo de habitar un inmueble, presentó una variación de 0,23 % en el mismo mes.

Según Camacol, esta presión sobre los costos de alojamiento está directamente relacionada con la disminución de la oferta de vivienda nueva, que ha caído de forma sostenida durante 19 meses consecutivos.

En octubre de 2025, la oferta se ubicó en 156.000 unidades, lo que representa una reducción de 14.000 viviendas frente al año anterior.

Este desbalance entre una oferta más limitada y una demanda urbana en crecimiento (en Colombia se forman cerca de 370.000 hogares nuevos al año) intensifica la presión sobre el mercado del arriendo.

Para el gremio, la provisión efectiva de vivienda no solo tiene efectos sociales y productivos, sino que también es un factor clave para la estabilidad macroeconómica, en la medida en que contribuye a contener los precios de uno de los bienes más esenciales para la calidad de vida de los hogares.

Con este panorama, el dato de inflación de diciembre cobra especial relevancia; la inflación anual con la que cierre 2025 servirá como referencia para el ajuste de los cánones de arrendamiento en 2026.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.