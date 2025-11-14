Campesinos colombianos podrán vender productos a través de subasta internacional

Campesino, líder desde hace más de 20 años de la vereda Chiguaza, en Usme. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un proyecto internacional promete conectar directamente a campesinos colombianos con compradores en 180 países. La iniciativa, presentada por la Cámara de Comercio de Mercosur y el Fondo Kyrios de Suiza, busca que productores de café, miel, cacao, plátano y otros alimentos negocien sus ventas sin intermediarios, a través de una plataforma digital de subastas en línea.

La propuesta incluye trazabilidad digital y pujas en tiempo real, lo que permitiría a un agricultor vender desde su finca con precios fijados en igualdad de condiciones frente al mercado global.

El plan no se limita a la tecnología: detrás hay una inversión inicial de USD 24 billones, más una adición de 6 billones, destinada a construir 13 puertos estratégicos (marítimos y secos) en regiones clave como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Atlántico, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Arauca, Casanare y Meta.

Los promotores insisten en que vender a escala global exige más que una aplicación: requiere carreteras, muelles, centros de acopio, plantas de transformación, refrigeración y certificaciones sanitarias. Por eso, el proyecto está en fase de factibilidad técnica y financiera, antes de iniciar el apalancamiento que permita optimizar toda la cadena de exportación.

“Queremos generar una economía 360 en donde los barcos que lleguen cargados con tecnología y bienes importados salgan repletos de alimentos producidos por nuestras comunidades rurales”, explicó Alirio Ruiz, director de Evaluación de Proyectos de Mercosur Global.

Exportaciones agrícolas de Colombia

En septiembre de 2025, las exportaciones agropecuarias de Colombia alcanzaron USD 1.237 millones, con un crecimiento del 29,6 % frente al mismo mes de 2024, según el DANE y el Ministerio de Agricultura.

El impulso provino, sobre todo, de las frutas y legumbres, que alcanzaron 309.502 toneladas exportadas, un aumento del 32,5 % frente a un año atrás. Los envíos de pescado, crustáceos y moluscos también mostraron un salto notable: 4.889 toneladas exportadas, 39 % más que en septiembre de 2024. En este caso, el crecimiento está vinculado con el repunte de especies como la tilapia y la trucha, y con mejoras en infraestructura de frío y transporte en regiones como Huila, Meta, Antioquia y Córdoba.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el café sin tostar se mantuvo como el rey de las exportaciones agropecuarias, con un valor acumulado de USD $4.215 millones, seguido por el banano (USD 1.109 millones) y el aceite de palma (USD 632 millones).

Luego aparecen el café procesado (USD 378 millones) y las flores y follaje cortado (USD 353 millones), que siguen consolidando su papel en el portafolio exportador del país.

