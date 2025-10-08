Calibración técnica en El Dorado reducirá operación durante octubre y noviembre

Imagen de referencia. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Aeropuerto Internacional El Dorado tendrá cierres parciales de pista durante algunos domingos de octubre y noviembre debido a trabajos de calibración de sus sistemas de navegación aérea, según informó la Aeronáutica Civil. La medida busca mantener la precisión y seguridad operativa del principal terminal aéreo del país.

Durante las jornadas de mantenimiento, la capacidad operativa se reducirá a la mitad, pues una de las dos pistas estará cerrada mientras la otra seguirá en funcionamiento. Las fechas fueron seleccionadas tras un análisis técnico que identificó los momentos de menor tráfico aéreo para minimizar el impacto en los itinerarios.

Fechas y horarios de los cierres

Domingo 19 de octubre : cerrada la pista norte (14L), operativa la sur (14R), de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 26 de octubre : cerrada la pista norte (14L), operativa la sur (14R), de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.

Domingo 2 de noviembre : cerrada la pista sur (14R), operativa la norte (14L), de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Domingo 9 de noviembre: cerrada la pista sur (14R), operativa la norte (14L), de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.

La Aerocivil recomendó a los pasajeros verificar con antelación el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las actualizaciones de las aerolíneas. Estas acciones, explicó la entidad, permitirán que la operación aérea durante la temporada de fin de año se mantenga estable y segura.

El anuncio coincide con la semana de receso, cuando se estima que más de 176.800 viajeros pasarán por El Dorado: 66.061 en vuelos internacionales y 111.691 en rutas nacionales.

La magnitud del flujo explica la relevancia del mantenimiento, pues cualquier falla técnica durante esta época podría generar congestión en la red aérea nacional. Solo el año pasado, El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros, consolidándose como el aeropuerto con mayor tránsito de América Latina.

La semana pasada, los usuarios reportaron largas filas debido al alto flujo y la falta de personal de Migración Colombia, lo que generó retrasos en la operación.

A nivel nacional, se estima que durante este periodo se movilizarán 2,15 millones de pasajeros nacionales e internacionales, según la Aerocivil.

¿A qué se debe este mantenimiento?

La calibración consiste en ajustar los equipos que guían los aterrizajes y despegues para asegurar que respondan con precisión a las condiciones de vuelo. Este procedimiento se realiza periódicamente y requiere el cierre temporal de las pistas para que aeronaves especializadas midan y verifiquen la señal de los sistemas de aproximación.

La Aerocivil pidió comprensión a los viajeros y recordó que “preservar la vida y la seguridad operacional son principios esenciales e innegociables”. Las labores fueron coordinadas con las aerolíneas para anticipar posibles ajustes en los horarios y evitar afectaciones mayores en la conectividad aérea del país.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.