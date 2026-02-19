Colombia avanza en la transición energética al ingresar en la AIE de la OCDE: ¿qué implica?

Esta membresía fortalece la seguridad nacional y posiciona a Colombia en el centro de las decisiones estratégicas del sector energético mundial. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno anunció que Colombia ha sido oficialmente aceptada como el miembro número 33 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) y máxima autoridad técnica global en el tema.

La admisión es el resultado de un proceso de adhesión iniciado en 2021. Durante este tiempo, el país robusteció su arquitectura institucional, sus instrumentos de gestión de crisis y sus capacidades técnicas para garantizar la estabilidad del suministro.

El país se integra al grupo de naciones que definen el rumbo de la seguridad energética, la expansión de fuentes limpias y la eficiencia global.

El Gobierno sostiene que la política energética colombiana está estrictamente alineada con el Acuerdo de París. Como uno de los países más biodiversos y vulnerables al cambio climático, “asume este liderazgo como un mandato ético”.

En los últimos tres años y medio, la participación de energías limpias de fuentes no convencionales en la matriz nacional ascendió del 2 % al 16 %.

¿Qué falta para hacer parte de la AIE?

Para que quede en firme, el Congreso de la República deberá ratificar el ingreso. Además, Colombia deberá firmar el Instrumento de Adhesión al Acuerdo de la Agencia.

Posteriormente, y de conformidad con los procedimientos, el país completará el proceso de ratificación y depositará el instrumento correspondiente ante el Depositario. La membresía plena entrará en vigor una vez finalizados estos pasos formales.

“Esta invitación valida la solidez de nuestras instituciones y nuestra capacidad técnica. Ser miembro pleno de la AIE significa que el país se sienta en la mesa donde se toman las decisiones globales. Es un mensaje contundente de confianza para la inversión, estabilidad para los mercados y protección para los hogares colombianos”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Para lograr hacer parte de la AIE, requirió el trabajo articulado del Ministerio de Minas y Energía, Hacienda, Transporte, la Cancillería, la UPME y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

“Este ingreso es un triunfo de la planificación. Hemos demostrado que Colombia tiene la solidez técnica para responder a crisis globales y liderar el cambio hacia las energías limpias” aseguró, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina.

Por su parte, Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, resaltó que el país ha demostrado un compromiso firme con la sostenibilidad y la cooperación internacional. “Su incorporación fortalece a la Agencia y amplía nuestra capacidad colectiva para enfrentar los desafíos climáticos del mundo”.

¿Qué significa ingresar a la AIE?

Con esta integración, el país asegura su soberanía energética mediante mecanismos de cooperación internacional, atrae capital estratégico para la infraestructura del futuro y reafirma que es posible transitar hacia una economía descarbonizada sin sacrificar la seguridad del sistema, de acuerdo con lo explicado por el Gobierno.

Colombia deja de ser un ejecutor de políticas externas para convertirse en un actor que aporta en la construcción del nuevo orden energético global, garantizando que el desarrollo nacional sea digno con resiliencia climática y equidad social.

En resumen, estos son los beneficios:

Seguridad energética colectiva: acceso a una red global de cooperación y acciones colectivas ante interrupciones del suministro.

Atracción de inversión: el sello de la AIE reduce el riesgo percibido, facilitando la llegada de capital para proyectos de hidrógeno verde, eólica y solar.

Asistencia Técnica de Élite: uso de la mejor evidencia científica y experiencia comparada para la toma de decisiones.

Incidencia Global: Colombia se sienta ahora en la mesa donde los grandes consumidores y potencias definen el futuro del planeta.

Resiliencia: garantía de una transición ordenada que protege la economía de los hogares y sectores productivos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.