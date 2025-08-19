No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Centrales mayoristas logran el mayor ingreso de alimentos desde 2013

El volumen creció 8,3 % en julio, especialmente en pescados y granos y cereales. Mientras tanto, el agro repunta en el PIB nacional.

Redacción Economía
19 de agosto de 2025 - 01:04 p. m.
Corabastos, plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá.
Corabastos, plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez
Colombia alcanzó en julio de 2025 el mayor nivel de abastecimiento mensual de alimentos en centrales mayoristas desde que existen registros (enero de 2013).

Según el Ministerio de Agricultura y la UPRA, el volumen creció 8,3 % frente al mismo mes de 2024, consolidando la tendencia de recuperación del agro y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país.

El buen comportamiento no es de hoy, pues en lo corrido del año, el abastecimiento acumulado ha subido 4,2 % frente a enero-julio de 2024.

De las 23 ciudades con mercados mayoristas de referencia, 17 registraron alzas, con picos sobresalientes en Tibasosa (75,6 %), Manizales (39,9 %), Santa Marta (22,6 %), Medellín (22,4 %) y Tunja (21,4 %).

🐟 Pescados, granos y procesados lideran la expansión

En julio, todos los grupos de alimentos aumentaron su volumen de ingreso. Destacaron los pescados (28,4 %), granos y cereales (19,3 %), procesados (16,8 %) y lácteos y huevos (14,3 %). También repuntaron tubérculos, raíces y plátanos (11,4 %), verduras y hortalizas (5,4 %), carnes (4,3 %) y frutas (1,8 %).

Entre los productos con mayor dinamismo figuran el ñame (35,5 %), jengibre (37,1 %), maíz (34 %), mandarina (25,2 %), cebolla cabezona (12,3 %) y pimentón (18,3 %). En contraste, algunos renglones sufrieron caídas, como el mango (-17,6 %), la yuca (-8,9 %) y el cilantro (-8,9 %).

Para Dora Inés Rey, directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, los resultados son un reflejo del trabajo coordinado de productores y transportadores.

“La dinámica positiva del abastecimiento en centrales mayoristas es reflejo del esfuerzo de los productores, transportadores y actores de la cadena de suministro”, dijo Rey.

Añadió que estos datos respaldan que la planeación agropecuaria es vital para garantizar la seguridad alimentaria del país.

🌾 El agro se consolida como motor económico

El récord en abastecimiento llega en paralelo al repunte del sector agropecuario en el PIB nacional.

En el segundo trimestre de 2025, el agro creció 3,8 % frente al mismo periodo del año anterior, ubicándose como la tercera actividad económica de mayor dinamismo, solo detrás de la industria manufacturera y el sector cultural.

En el acumulado enero-junio, la expansión del agro fue de 5,3 %, más del doble del crecimiento del PIB total (2,1 %). El sector ya representa 10,5 % del valor agregado bruto de la economía, reafirmando su papel estratégico en generación de empleo y sostenibilidad productiva.

Perspectivas: más diversidad en la mesa

Para los próximos meses, se prevé un mayor ingreso de productos como zapote, fresa, pera, pitahaya, mora, pepino, brócoli, fríjol y arracacha, ampliando la oferta alimentaria nacional.

Con este comportamiento, el país no solo consolida el mejor abastecimiento en más de una década, sino que ratifica al agro como uno de los pilares de la recuperación económica.

Por Redacción Economía

Alimentos

Seguridad alimentaria

Agricultura

 

William Alvarez(41808)Hace 1 hora
Pese al bloqueo BR por no bajar tasa de ínteres acorde a inflación, ha sido con el crédito agropecuario y el asociativo (para inversión en plantas de beneficio, secado, transformación y centros agroindustriales) y la producción-exportación de agroquimicos, pesticidas y transformadores electrícos que por fin un mayor número de campesinos y productores no tributa en especie a los fatídicos y avaros intermediarios, lo que ha redundado en bienestar socioeconomico para un mayor número de ciudadanos.
Miguel Angel Villamil Cañizares(97962)Hace 1 hora
La información anterior quiere decir que en el campo hay optimismo y las cosas no estan tan mal como la oposición se empeña en de3scribir. En este gobierno se estan logrando cosas mejores que los ultimos diez años. La estridencia de las bombas y las balas , habilmente aprovechada por la oposición, con la ayuda innegable de los medios hace creer que no estam os cambiando. Pero si, no tenemos hambre ni escacez.
