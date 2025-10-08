La incertidumbre económica cede terreno, pero persiste como señal estructural

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Índice de Incertidumbre de la Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo cayó en septiembre a 232 puntos, su menor nivel en un año y 39 unidades por debajo de agosto. También registró una disminución de 42 puntos frente al mismo mes de 2024, reflejando una mejor lectura del entorno macroeconómico en medio de un clima político todavía volátil.

El indicador, que mide la frecuencia de términos relacionados con la incertidumbre económica en los principales medios del país, acumula sin embargo 84 meses consecutivos por encima del promedio histórico (100 puntos), lo que sugiere que la cautela sigue siendo estructural.

Fedesarrollo destaca que el descenso reciente responde a un mayor consenso frente a las reformas económicas en curso, la moderación del discurso oficial y cierta estabilización en las expectativas inflacionarias y fiscales.

En el reciente informe del DANE se conoció que el costo de vida se registró en 5,18 % en septiembre, si se compara con el mismo mes del año pasado, por encima del 5,11 % proyectado por los analistas consultados en la encuesta de Opinión Financiera del citado centro de pensamiento.

Por su parte, el Banco de la República decidió mantener las tasas en 9,25 % en su última reunión de la junta directiva.

Pese a todo ello, el Banco Mundial prevé una economía colombiana con un buen crecimiento en contraste con el promedio de América Latina. Colombia mostrará “un desempeño más sólido que en 2024, respaldado por la recuperación del consumo y la inversión privados a medida que se modera la inflación”. Para cierre de 2025, el PIB del país podría ubicarse en 2,4 %, en 2026 alcanzaría hasta un 2,7 % y en 2027 un 2,9 %

¿Qué influyó en la incertidumbre económica de septiembre?

Frente al estándar previo a la pandemia, la persistente incertidumbre en niveles altos es un recordatorio de que la confianza institucional y política aún no se consolida.

En la composición del indicador, el 52 % de las noticias analizadas correspondió a temas de política económica, social y geopolítica; un 18 % a actividad económica; 12 % a seguridad; otro 12 % a temas varios; y 6 % a variables financieras. El aumento de la categoría de seguridad (+3,7 puntos porcentuales) muestra que la preocupación por la estabilidad interna gana peso en el análisis económico, desplazando parcialmente la atención sobre las reformas.

Desde una perspectiva anual, el promedio del IPEC entre enero y septiembre de 2025 se ubicó en 255 puntos, por debajo de los 270 de igual periodo de 2024. Para Fedesarrollo, esto sugiere que, aunque el país ha reducido los sobresaltos de corto plazo, no ha logrado salir del ciclo de desconfianza que se afianzó tras la pandemia y las tensiones políticas de 2022.

¿De qué modo influye la incertidumbre? Bien conocido es entre los economistas que es fundamental mejorar la coyuntura en confianza sostenida, un activo esencial para atraer inversión, reducir primas de riesgo y reforzar la previsibilidad de la política pública. En otras palabras: menos ruido, más claridad.

