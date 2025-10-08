Frisby España rompe con Ramo y Juan Valdez y busca nuevos aliados

La Frisby Española ha subido imagenes promocionales hechas con Inteligencia Artificial. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frisby España anunció la “interrupción” del suministro de productos Ramo S.A. S. y confirmó que no concretará colaboración con la marca Juan Valdez, tras la polémica que se generó en torno a su polémica llegada al mercado europeo.

La compañía aseguró que la decisión responde a la necesidad de fortalecer su proyecto en España. “Hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo® y buscar alternativas entre productores que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo -una cadena de restauración rápida probablemente la más esperada en España”, se lee en el comunicado.

La firma lamentó también que Juan Valdez haya optado por no colaborar a raíz de la controversia, y sostuvo que sus futuras alianzas se construirán sobre “el respeto, la visión compartida y la confianza mutua”.

Frisby España subrayó que los “acuerdos de aprovisionamiento inicialmente previstos” con Ramo y Juan Valdez habrían representado una oportunidad económica relevante para ambas compañías, generando empleos y riqueza tanto en Colombia como en sus países de operación.

Aunque el comunicado menciona “productos Chocoramo®”, es importante precisar que se trata de un producto emblemático de Ramo S.A.S., fundada en 1950 por Rafael Molano, no de una empresa independiente.

Nuevas oportunidades para productores latinoamericanos

Frisby España anunció la apertura de una convocatoria internacional para proveedores de ponqué, bizcochos y productos equivalentes de alta calidad, invitando a productores de América Latina y otras regiones a postularse como aliados comerciales.

La cadena busca consolidar un modelo de expansión en Europa que mantenga el sello de calidad que ha caracterizado a la marca en Colombia, pero con identidad propia y presencia local en cada territorio. Esto pese a la polémica entre la marca colombiana y la española.

Por otra parte, la compañía adelantó que seleccionará directamente su café en origen, trabajando con productores independientes para desarrollar una marca propia de café, gestionada y propiedad de Frisby España.

El objetivo, según el comunicado, es ofrecer un café “capaz de igualar e incluso superar” los estándares de las grandes marcas del sector.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.