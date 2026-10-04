Colpensiones pagará prima navideña a pensionados: así funciona y qué dijo el Gobierno 

La llamada prima de Navidad de los pensionados corresponde, en términos jurídicos, a la mesada adicional de fin de año, un derecho que se paga además de las doce mesadas…

Cada diciembre, las personas pensionadas reciben un pago adicional equivalente a una mesada, conocido como la "prima navideña" o como "mesada 13″. Este año, el desembolso estuvo en duda por un faltante de cerca de COP 5,4 billones en Colpensiones, pero el Gobierno ratificó que el pago de la mesada adicional y de las mesadas de noviembre y diciembre se hará de forma oportuna.

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La llamada prima de Navidad de los pensionados corresponde, en términos jurídicos, a la mesada adicional de fin de año, un derecho que se paga además de las doce mesadas ordinarias. No es lo mismo que la prima de servicios que reciben los trabajadores con contrato laboral, que se calcula sobre el salario y se paga en dos partes (a más tardar el 30 de junio y antes del 20 de diciembre). Para los pensionados no hay cálculo por días trabajados:

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Prima navideña a pensionados: ¿cuándo se paga?

El valor de la mesada adicional equivale al de su mesada mensual. El esquema legal establece que el pago debe efectuarse durante la primera quincena de diciembre, aunque eso depende de la entidad que administre la pensión de cada quien. Habitualmente se entrega junto con la mesada del periodo correspondiente.

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El Gobierno Nacional ratificó que el desembolso de la mesada adicional de fin de año, así como las mesadas de noviembre y diciembre para los afiliados a Colpensiones, se hará a tiempo.

La confirmación llegó después de que las autoridades afirmaran un déficit financiero cercano a los COP 5,4 billones, que ponía en riesgo la cobertura de las obligaciones pensionales del último bimestre del año.

“Para 2026, Colpensiones cuenta con COP 35,8 billones de pesos de recursos de la Nación disponibles presupuestalmente, de los cuales aproximadamente 30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante el gobierno anterior, mientras que cerca de COP 5 billones estaban pendientes de disponibilidad”, afirmó la ministra de trabajo, Natalia López Fuentes, el pasado 26 de septiembre.

Según el Ministerio de Trabajo, mediante mesas técnicas extraordinarias con el Ministerio de Hacienda y las directivas de Colpensiones se estructuró un plan financiero para movilizar los fondos requeridos. La cartera aclaró que los inconvenientes presupuestales no serán asumidos por las personas pensionadas.

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