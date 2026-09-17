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Colpensiones tiene nuevo presidente, ¿quién es Carlos René Montoya?

La Junta Directiva, encabezada por la ministra del Trabajo, eligió al abogado para dirigir la administradora pública de pensiones.

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Redacción Economía
17 de septiembre de 2026 – 05:54 p. m.
Carlos René Montoya Muñoz, nuevo presidente Colpensiones
Carlos René Montoya Muñoz, nuevo presidente Colpensiones. Fotografía por Ministerio del Trabajo.
Foto: Ministerio del Trabajo

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Este jueves 17 de septiembre, la Junta Directiva de Colpensiones, presidida por la ministra de Trabajo, designó a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad de pensiones. La decisión pone al frente de la administradora pública de pensiones a un funcionario permanente, pues en los últimos meses la presidencia estuvo ocupada bajo encargo por Diego Alejandro Urrego Escobar.

En la reunión de la Junta Directiva también participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, quienes son representantes del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

En contexto: ¿Quién es Diego Urrego, nuevo presidente encargado de Colpensiones?

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y se ha especializado en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. También tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Colpensiones atraviesa cambios significativos en sus altos cargos por el relevo de Gobierno y por la implementación de la reforma pensional. De hecho, hoy entró en vigor la sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional, que le da plazo hasta el 29 de octubre a la Cámara de Representantes para subsanar errores en el trámite de la reforma pensional.

La reforma le da un papel fundamental a Colpensiones, pues obliga a que una porción de todas las cotizaciones de pensiones en el país entren obligatoriamente a esta entidad.

Si quiere entender más sobre la reforma, puede ver el siguiente video:

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Por Redacción Economía

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Comentarios
  • JACN(65090)Hace 21 minutos
    Estaremos atentos a sus capacidades y desempeño…..seguridad social, régimen pensional sabrá algo?
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