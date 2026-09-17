Colpensiones tiene nuevo presidente, ¿quién es Carlos René Montoya?

En la reunión de la Junta Directiva también participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, quienes son representantes del presidente de…

Este jueves 17 de septiembre, la Junta Directiva de Colpensiones, presidida por la ministra de Trabajo, designó a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad de pensiones. La decisión pone al frente de la administradora pública de pensiones a un funcionario permanente, pues en los últimos meses la presidencia estuvo ocupada bajo encargo por Diego Alejandro Urrego Escobar.

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En la reunión de la Junta Directiva también participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, quienes son representantes del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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En contexto: ¿Quién es Diego Urrego, nuevo presidente encargado de Colpensiones?

#BoletínDePrensa 📰 || Junta Directiva de @Colpensiones elige a Carlos René Montoya como nuevo presidente de la entidad.



➡️Enlace: https://t.co/gYVH7ixcy2 pic.twitter.com/Fw1rRDYQOB — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 17, 2026

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y se ha especializado en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. También tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Colpensiones atraviesa cambios significativos en sus altos cargos por el relevo de Gobierno y por la implementación de la reforma pensional. De hecho, hoy entró en vigor la sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional, que le da plazo hasta el 29 de octubre a la Cámara de Representantes para subsanar errores en el trámite de la reforma pensional.

La reforma le da un papel fundamental a Colpensiones, pues obliga a que una porción de todas las cotizaciones de pensiones en el país entren obligatoriamente a esta entidad.

Si quiere entender más sobre la reforma, puede ver el siguiente video:

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