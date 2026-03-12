¿Cómo es el empleo informal en Colombia?: lo que muestran los datos del DANE

Vendedores informales en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La proporción de personas ocupadas informales fue 55,3 % entre noviembre 2025 - enero 2026, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra, aunque alta, representa una leve mejora frente al mismo trimestre del año anterior fue 56,0 %.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,0 %, mientras que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 42,4 %. Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,3 %.

Informalidad por género y ciudades

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026 fue 57,4 %. En contraste, el 52,4 % de las mujeres ocupadas eran informales respecto al mismo periodo del año anterior donde las proporciones fueron 57,8 % y 53,6 %, respectivamente.

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo (67,0 %)

Valledupar (65,9 %)

Cúcuta A.M. (62,9 %)

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (33,6 %), Manizales A.M. (36,8 %) y Medellín A.M. (37,4 %).

La informalidad versus el desempleo

El DANE reportó que, en enero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 10,9 %. Esto representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Las cifras de desempleo llevan meses mostrando un comportamiento positivo, pero que contrasta con las cifras de informalidad. Entre ellos está el crecimiento de los llamados trabajos por cuenta propia, una posición laboral que se vincula ampliamente con los empleos informales.

Por posición ocupacional, el trabajo por cuenta propia fue el que más sumó en enero, al aportar 195.000 de los 324.000 nuevos puestos de trabajo.

De hecho, si se mira en una evolución de 10 años, los trabajos por cuenta propia muestran en este momento un techo histórico, con un crecimiento notable en los últimos dos años, especialmente.

De acuerdo con Mariana Quinche, economista de BBVA Research, “el empleo no asalariado (2,2 %) creció más que el asalariado (0,6 %). Dentro del empleo no asalariado, se crearon bastantes trabajadores por cuenta propia”. La perspectiva de este centro de análisis es que la creación del empleo continúe desacelerándose.

