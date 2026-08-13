¿Su vuelo se vio afectado por el terremoto? Estas son las flexibilidades de las aerolíneas

Latam extendió la protección de pasajeros hasta el 26 de agosto. Foto: El Espectador - José Vargas

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, varias aerolíneas mantienen medidas de protección para los pasajeros que tienen vuelos en las zonas afectadas, algunas han extendido los plazos que anunciaron inicialmente.

Latam

Este jueves, Latam extendió hasta el 23 de agosto las medidas de protección para pasajeros con vuelos desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. La medida aplica para viajeros con fechas de viaje entre el 10 y el 23 de agosto.

Estas son las alternativas disponibles sin costos adicionales por un periodo de un año a partir de la fecha del vuelo original:

Cambiar la fecha o el vuelo sin costo.

Solicitar la devolución del valor del tiquete.

Pedir un cambio de ruta, sujeto a disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original.

Además, Latam programó tres vuelos adicionales para este viernes 14 de agosto: uno hacia Cali vía Bogotá y dos en la ruta Bogotá-Armenia. La compañía señaló que mantiene contacto con las autoridades y los aeropuertos que continúan con restricciones.

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Clic

Clic informó que extendió sus medidas de protección para vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto en siete rutas desde y hacia: Bogotá-Manizales, Cali-Guapi, Cali-Medellín (Olaya Herrera), Cali-Puerto Asís, Cali-Tumaco y Medellín (Olaya Herrera)-Quibdó, además de la ruta Medellín (Olaya Herrera)-Pereira.

La alternativa es dejar el tiquete abierto y elegir una nueva fecha de viaje (el plazo para hacer el cambio es de hasta 10 días). Los cambios no tienen penalidad ni diferencia tarifaria y también se permite modificar el trayecto afectado o el de regreso por una única vez, siempre que no se modifique la ruta original del tiquete.

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Wingo

El martes, Wingo extendió hasta el 16 de agosto sus medidas de flexibilidad para viajeros con itinerarios programados hacia y desde Cali y Armenia.

Cambiar la fecha sin cobro por cambios ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha originalmente programada. La aerolínea advirtió que el plazo podría ampliarse según evolucione la situación.

Solicitar un cambio de ruta hacia otro destino de la red de Wingo para viajar dentro de los 30 días siguientes a la fecha inicialmente programada.

Pedir el reembolso del 100 % del valor efectivamente pagado por el tiquete.

Avianca

La última actualización del plan de protección para pasajeros de Avianca es del martes 11 de agosto.

La aerolínea habilitó medidas de flexibilización para pasajeros con tiquetes programados hasta el 16 de agosto desde y hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó.

Los viajeros podían solicitar un cambio de fecha hasta 15 días después de la fecha original, sin penalidad ni diferencia tarifaria; la modificación del trayecto o el reembolso del 100 % del valor de los trayectos no utilizados.

Entre el 11 y el 13 de agosto Avianca sumó cerca de 2.500 sillas adicionales para reforzar la conectividad con Cali, Armenia y Quibdó. Durante los primeros dos días de emergencia, la aerolínea transportó en vuelos cargueros y de pasajeros más de 150 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas.

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