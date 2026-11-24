Esa variación supera la de hace un año, cuando el índice había subido 9,50 %. También fue mayor el aumento del último trimestre: entre julio y septiembre, los precios subieron 2,98 % frente al segundo…

La vivienda nueva en Colombia es, en promedio, casi 10 % más cara que hace un año. Según el DANE, el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN), que mide cómo varían los precios de venta de los proyectos en construcción o con unidades por vender en 53 municipios, subió 9,97 % en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

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Esa variación supera la de hace un año, cuando el índice había subido 9,50 %. También fue mayor el aumento del último trimestre: entre julio y septiembre, los precios subieron 2,98 % frente al segundo trimestre, mientras que en el mismo trimestre de 2025 habían subido 1,89 %.

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Apartamentos y casas

En el último año, los apartamentos nuevos subieron 10,01 % y las casas, 8,66 %. En el tercer trimestre, en cambio, el aumento fue casi igual: 2,99 % para los apartamentos y 2,98 % para las casas.

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En lo corrido de 2026, es decir, al comparar con el cuarto trimestre de 2025, el índice total sube 8,41 %. Un año antes, en el mismo periodo, había subido 7,62 %. Allí las casas van adelante: 10,22 %, frente a 8,35 % de los apartamentos.

Dónde subió más la vivienda

El mayor aumento anual se dio en el área metropolitana de Cúcuta, con 15,19 %. Le siguen Neiva (14,03 %) e Ibagué (13,14 %). Bogotá y Soacha registran 11,19 %, por encima del promedio nacional (9,97 %), igual que Barranquilla (10,26 %). Medellín (9,54 %) y Cali (8,26 %) quedan por debajo. Las menores alzas están en Villavicencio (5,18 %) y Pasto (6,20 %).

En el último trimestre, Cúcuta también tuvo el mayor aumento entre todas las áreas, con 6,91 % frente al segundo trimestre. Manizales fue la única donde los precios bajaron (0,53 %), aunque en el último año acumula un alza de 11,98 %.

En lo corrido de 2026 (hasta el tercer trimestre) los mayores aumentos acumulados están en Ibagué (11,36 %), Pereira (11,04 %) y Cúcuta (10,70 %). El menor es el de Armenia, con 4,51 %.

La vivienda de estratos 1, 2 y 3 sube más de 20 % en tres ciudades

El DANE también separa el índice por estratos, pero solo en siete municipios: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira, sin contar los municipios vecinos de sus áreas. Por eso algunas cifras no coinciden con las del apartado anterior, que miden áreas completas y no solo el municipio principal.

En los estratos 1, 2 y 3, la vivienda nueva subió más de 20 % en el último año en tres de esos municipios: Cali (26,38 %), Barranquilla (21,79 %) y Pereira (20,83 %).

Variación anual de la vivienda nueva por estratos (%)

III trimestre de 2026 frente al III trimestre de 2025

Municipio Estratos 1, 2 y 3 Estrato 4 Estratos 5 y 6 Total municipio Cali 26,38 14,26 1,55 7,49 Barranquilla 21,79 9,67 6,57 10,51 Pereira 20,83 11,96 14,37 12,24 Armenia 16,20 9,54 5,38 8,56 Bogotá 12,86 12,93 7,27 11,17 Medellín 4,30 9,38 4,22 5,21 Bucaramanga 1,63 4,64 11,16 6,80



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