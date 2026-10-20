Con el presupuesto de 2027 aprobado, llegó la hora del ajuste fiscal: así está el panorama

Tras largas jornadas de debate en el Congreso, Colombia tiene un presupuesto de COP 634,9 billones para 2027. El Senado, a las 11:00 de la noche del lunes, y la Cámara, a las 4:00 de la mañana del martes, dieron luz verde a las cuentas del próximo año. Las cifras reflejan la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, tanto así que desde la radicación del proyecto el Ministerio de Hacienda prometió presentar una ley de rescate económico para esquivar el próximo año un déficit fiscal sin precedentes, que superaría el registrado en…

Tras largas jornadas de debate en el Congreso, Colombia tiene un presupuesto de COP 634,9 billones para 2027. El Senado, a las 11:00 de la noche del lunes, y la Cámara, a las 4:00 de la mañana del martes, dieron luz verde a las cuentas del próximo año. Las cifras reflejan la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, tanto así que desde la radicación del proyecto el Ministerio de Hacienda prometió presentar una ley de rescate económico para esquivar el próximo año un déficit fiscal sin precedentes, que superaría el registrado en el peor momento de la pandemia.

El presupuesto, como lo ha reconocido Miguel Gómez, ministro de Hacienda, es un paso vital, pero es hasta ahora el primero de muchos para lograr el ajuste que el país necesita. El funcionario dijo que la aprobación es crucial para cambiar de rumbo y advirtió que no hacerlo llevaría al país al abismo, “a una crisis económica profunda y a una incapacidad de poder financiar las necesidades del Estado colombiano”.

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La mayoría del presupuesto de 2027, COP 396,1 billones, está destinada al funcionamiento del Estado. El servicio de la deuda quedó en COP 144 billones, tras una reducción de COP 11,3 billones en segundo debate; así fue posible aumentar levemente la inversión, que en todo caso solo representa el 15 % del presupuesto (COP 94,7 billones).

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, explicó a este diario que la disminución en el pago de la deuda probablemente responde a una estrategia de manejo de la obligación. Los gobiernos, agregó el analista, suelen hacer este tipo de operaciones para hacer un “ahorro” de corto plazo y poder financiar otros rubros.

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Aunque el Gobierno de Abelardo de la Espriella había prometido un presupuesto austero, el monto superó en COP 59,2 billones la primera versión que había radicado la administración de Gustavo Petro. La justificación de Hacienda es que en esas primeras cuentas había obligaciones mal calculadas y otras que simplemente se dejaron por fuera.

Aun con un presupuesto históricamente alto, varios ministerios advirtieron que les faltaba plata para cubrir temas importantes. Entre los principales ajustes que salieron del segundo debate está un aumento de COP 3 billones para el sector salud, COP 6,5 billones más para pensiones, COP 3 billones más para subsidios de energía y gas y COP 700.000 millones más para el funcionamiento de las universidades públicas.

En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya había sufrido un recorte de COP 170.000 millones frente a la versión inicial del presupuesto, recibió otro recorte de COP 11.400 millones que se trasladaron al Ministerio de Defensa. En total, la tijera presupuestal para la JEP sumó COP 181.400 millones. Aunque el Ministerio de Hacienda dijo en un comunicado que el ajuste no compromete el funcionamiento de la entidad, desde la Jurisdicción han advertido que están en juego las garantías de las víctimas y comparecientes.

La versión final del presupuesto dejó sinsabores en prácticamente todos los sectores porque no hay suficientes recursos. Regiones como Antioquia y Valle del Cauca sentirán los recortes, las solicitudes de algunas carteras solo fueron atendidas parcialmente y, desde el Pacto Histórico, denunciaron que no hubo garantías para el debate y que al final se recortaron recursos para atender derechos sociales.

Los artículos nuevos

Varios congresistas manifestaron preocupación por dos artículos que le permiten al Gobierno reorientar por decreto recursos del presupuesto hacia el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado para administrar y ejecutar los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

En segundo debate se aprobó un nuevo artículo que crea un trazador presupuestal para hacer seguimiento a los recursos destinados a atender emergencias y calamidades asociadas a desastres naturales. Sin embargo, algunos congresistas advirtieron que no es suficiente para lograr la veeduría que se necesita.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana destacaron la incorporación de un artículo que le ordena al Ministerio de Hacienda entregar a las comisiones económicas del Congreso y publicar en su página web informes trimestrales sobre los saldos y la ejecución de los recursos de fondos especiales, contribuciones parafiscales, establecimientos públicos con recursos propios, fondos cuenta, patrimonios autónomos, fiducias públicas y otros mecanismos que administren recursos públicos y hayan recibido giros del presupuesto nacional.

“Este es un avance relevante porque permite empezar a cerrar una brecha de información sobre recursos que hasta ahora han sido difíciles de rastrear una vez salen del presupuesto y entran a estos vehículos de administración”, dijo Mauricio Salazar, director del Observatorio. Sin embargo, desde ese centro de análisis advierten que todavía faltan varias claridades en las cuentas del próximo año, incluyendo la trazabilidad de los recursos destinados a la atención del terremoto.

En el presupuesto también se incluyeron dos artículos para aumentar la transparencia en la gestión de la deuda pública. Uno exige a Hacienda publicar la estrategia de gestión de deuda del Gobierno con un horizonte mínimo de cuatro años, y el otro, reportar información sobre los Títulos de Tesorería de Corto Plazo.

Entre los nuevos artículos aprobados hay uno que ordena liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), creado en noviembre de 2023. Las funciones de ambas entidades pasarán al Ministerio de Transporte, al Invías y a la ANI. El artículo establece que los ahorros en funcionamiento e inversión derivados de la liquidación se destinen a la construcción y rehabilitación de vías terciarias.

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Ahora sí, el ajuste

A finales de agosto, el Ministerio de Hacienda calculó que este año el déficit fiscal sería de 8,2 % del PIB, pero prometió que con un recorte de COP 21,9 billones (que todavía no se ha materializado) bajaría a 7,2 %. Para 2027 se calculó que el déficit quedaría en 7,2 % con la ley de rescate económico, que implicaría un recorte de COP 45 billones en el gasto. En un escenario sin ajuste, la cifra sería de un alarmante 9,4 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda ha presentado cifras para dimensionar la insostenibilidad del ritmo al que está gastando Colombia: el Estado recibe en promedio unos COP 29 billones al mes, pero gasta COP 40 billones. Mensualmente arrastramos un déficit de COP 11 billones. Para entenderlo mejor, piense en su hogar. Si cada mes gasta más de lo que recibe, tiene que endeudarse, pero en un punto se vuelve insostenible.

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Los analistas coinciden en que la discusión fiscal de 2027 hasta ahora está comenzando. Una de las grandes alertas que enciende el presupuesto tiene que ver con la deuda. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana destacó que más del 40 % de los recursos para financiar el presupuesto vendría de nuevo endeudamiento.

Este martes, de hecho, el Ministerio de Hacienda informó sobre la firma de un contrato de crédito externo por 200 millones de euros con el banco de desarrollo alemán KfW. Estos recursos se usarán para financiar el presupuesto de este año. Los recursos serán desembolsados en el cuarto trimestre y están vinculados al desarrollo de políticas y reformas frente al cambio climático, especialmente en sectores estratégicos como ambiente, energía y transporte.

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La semana pasada, en entrevista con El Espectador, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el país tiene que realizar un ajuste fiscal considerable y que es necesario empezar a reducir la deuda para aumentar la confianza de los inversionistas.

En noviembre, una misión del organismo visitará el país en el marco de la consulta del Artículo IV, que es una evaluación de la situación económica y el primer paso para explorar otras opciones de financiación con el FMI. Chalk explicó a este diario que el Gobierno y el FMI están en una “fase exploratoria”, examinando cómo el organismo podría participar en el plan de ajuste fiscal. Lo más probable es que el Fondo, para ofrecerle un crédito al país, ponga una serie de condiciones que aseguren que se retomará la senda fiscal.

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Además, Hacienda informó en la noche del martes que entre el 20 y el 29 de octubre recibirá una misión conjunta de asistencia técnica del FMI y el Banco Mundial que acompañará la actualización de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo para el período 2027–2030 y la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027.

El panorama fiscal de Colombia se ve radicalmente mejor con la ley de rescate económico, pero el contenido de ese proyecto todavía no se conoce y la gran pregunta es si llegará a buen puerto en el Congreso. Gómez dijo esta semana que la ley buscará un ajuste desde el enfoque del gasto, que ya está “prácticamente lista” y que se radicará muy pronto. En varias ocasiones el ministro explicó que para el Gobierno era importante “salir primero” del presupuesto.

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Pérez dijo a este diario que para los mercados había claridad en que el presupuesto era un escalón para la radicación de la ley de ajuste fiscal. Tras la aprobación de este martes, el tiempo para dar el segundo paso empieza a correr. “Este es quizá el punto más importante de toda la estrategia fiscal del Gobierno porque es donde veremos el compromiso del Ejecutivo con los ajustes necesarios para que la deuda pública sea sostenible, pero también qué tan cercano está el Congreso a este tipo de propuestas”, aseguró.

En esa misma línea, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, dijo a El Espectador que la atención estará puesta en la capacidad del Gobierno de concretar el recorte anunciado. Aunque por ahora no hay cambios en las proyecciones de déficit fiscal, la analista resalta que con el reajuste del presupuesto, al recortar servicio de la deuda, el déficit primario aumentaría (de 4,5 % a 5,1 % en el escenario sin ajuste).

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José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, aseguró que lo que sigue es la tarea más importante: “Lograr que el Congreso apruebe una ley fiscal que reduzca de manera permanente el nivel de gasto público, reduzca las inflexibilidades del presupuesto y aumente ingresos de la Nación sin afectar el crecimiento”. No hacerlo, aseguró, pondrá al país ad portas de una crisis fiscal.

Mientras el país analiza las implicaciones prácticas del presupuesto aprobado por el Congreso, incluyendo para qué faltará plata el próximo año, los mercados tienen el ojo puesto en la ley de ajuste fiscal, que el Gobierno ha llamado ley de rescate económico.

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