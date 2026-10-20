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Con el presupuesto de 2027 aprobado, llegó la hora del ajuste fiscal: así está el panorama

Tras el visto bueno del Congreso a un presupuesto de COP 634,9 billones, que en buena medida depende de deuda para quedar financiado, el siguiente paso es la radicación de la ley de rescate económico. El recorte de COP 45 billones es pieza clave del plan de ajuste que prometió el Gobierno.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Miguel Gómez
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en el debate del presupuesto.

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Tras largas jornadas de debate en el Congreso, Colombia tiene un presupuesto de COP 634,9 billones para 2027. El Senado, a las 11:00 de la noche del lunes, y la Cámara, a las 4:00 de la mañana del martes, dieron luz verde a las cuentas del próximo año. Las cifras reflejan la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, tanto así que desde la radicación del proyecto el Ministerio de Hacienda prometió presentar una ley de rescate económico para esquivar el próximo año un déficit fiscal sin precedentes, que superaría el registrado en…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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