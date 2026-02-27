Bancolombia abrirá sus oficinas este sábado tras una semana de fallas en sus servicios

Imagen de referencia Bancolombia. Foto: Bancolombia

Bancolombia informó que este sábado 28 de febrero abrirá sus 522 oficinas en todo el país, en una jornada extraordinaria de atención presencial luego de la contingencia tecnológica que afectó sus servicios durante casi una semana.

Según indicó la entidad:

En Bogotá las oficinas atenderán entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.

En el resto del país el horario será de 8:30 a. m. a 12:00 m.

La medida, según la entidad, busca facilitar que los clientes puedan realizar trámites pendientes tras las fallas registradas en los canales digitales y empresariales que comenzaron el pasado domingo 22 de febrero.

¿Por qué se cayó Bancolombia?

Durante esta semana, usuarios reportaron intermitencias en la aplicación, dificultades para ingresar a las sucursales virtuales y problemas en algunas transacciones.

También hubo quejas de personas que aseguraban ver movimientos no reflejados correctamente o dinero faltante en sus cuentas, situaciones que el banco se comprometió a revisar caso por caso.

En una carta enviada a los clientes, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó que la contingencia se originó en un procedimiento de “evolución tecnológica programado” que no salió como esperaba y en un error de un proveedor durante la actualización de una máquina crítica. En esa misma comunicación señaló que “no fue un ciberataque” y aseguró que el dinero y la información de los clientes están seguros.

El banco informó previamente que compensará a los usuarios que hayan tenido cobros indebidos o transacciones que no se completaron, mediante ajustes automáticos que se verán reflejados como abonos en las cuentas en los próximos días.

