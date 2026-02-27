Precio de la gasolina bajará otra vez: tarifas cambian desde el 1° de marzo

Desde marzo de 2026, el precio promedio de la gasolina en Colombia queda en torno a los COP 15.057. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precio de la gasolina volverá a bajar en Colombia. El Ministerio de Hacienda anunció que desde el 1° de marzo el galón de este combustible tendrá una reducción adicional de COP 500. Será la segunda rebaja consecutiva en lo corrido de 2026.

Con este nuevo ajuste, el precio promedio nacional pasaría de COP 15.557 a COP 15.057 por galón.

Sumando los ajustes de febrero y marzo, el precio del galón habrá disminuido COP 1.000 en dos meses.

Por lo pronto, el anuncio del Gobierno corresponde únicamente a la gasolina y no incluye cambios en el precio del diésel.

⛽️ Buenas noticias para las y los colombianos.



Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país.



Esta es la segunda reducción consecutiva... pic.twitter.com/t5gMRaCy2m — MinHacienda (@MinHacienda) February 27, 2026

Van dos rebajas en el precio

El nuevo ajuste en el precio de la gasolina se suma a la aplicada desde el 1° de febrero, cuando el Gobierno redujo también en COP 500 el precio promedio del galón de gasolina en el país.

En ese momento, el Ministerio de Minas y Energía explicó que la decisión se enmarcaba en la mejora de las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo creado en 2007 para amortiguar la volatilidad internacional en los precios de la gasolina y el diésel.

El fondo funciona compensando la diferencia entre el precio internacional y el precio interno. Cuando el Gobierno decide mantener el combustible por debajo del valor de referencia externo, el FEPC asume esa brecha y luego la Nación debe cubrirla.

Durante la pandemia, el Gobierno de ese entonces decidió que los precios internos de la gasolina y el diésel quedarían congelados, mientras que los internacionales subieron, lo que generó un déficit acumulado de varios billones de pesos.

Entre 2022 y 2025, el Estado pagó COP 72,8 billones para cubrir los saldos del fondo correspondientes a años anteriores.

Ante ese escenario, el Gobierno de Gustavo Petro optó por subir gradualmente el precio de la gasolina entre 2022 y 2024, con el objetivo de cerrar la brecha y sanear las finanzas del FEPC.

En la actualidad se ha reducido este déficit y, gracias a un contexto de precios internacionales más favorables, el Ejecutivo abrió espacio para aplicar las recientes rebajas en el precio del galón.

Las dificultades para aplicar las reducciones

Cabe recordar que, tras la reducción en el precio de la gasolina a comienzos de febrero, las estaciones de servicio advirtieron dificultades para trasladar de inmediato la baja a los surtidores.

El gremio Somos Uno, que reúne a la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), señaló que la implementación requería tiempo debido a la forma en que funciona la cadena de distribución.

El gremio explicó que cada compra de combustible a una planta mayorista se pacta a un precio definido en el momento de la adquisición, lo que obliga a las estaciones a agotar ese inventario antes de comprar nuevo producto.

En ese sentido, el gremio sostuvo que vender con el nuevo precio sin haber agotado existencias previas podía generar pérdidas económicas directas, riesgos financieros para estaciones pequeñas y medianas, y afectar la sostenibilidad del sector.

Aunque no cuestionaron la decisión del Gobierno de reducir el precio, pidieron coordinación institucional para evitar confusión entre los consumidores y eventuales afectaciones en la prestación del servicio.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.