Así crece la deuda de los hogares colombianos para comprar vivienda

El saldo de la cartera hipotecaria volvió a crecer al cierre de 2025, impulsado por la vivienda de interés social, según el más reciente reporte del DANE.

Redacción Economía
27 de febrero de 2026 - 11:04 p. m.
Proyecto de apartamentos en Bogotá. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Los hogares colombianos cerraron 2025 con un mayor saldo en créditos para vivienda. Al finalizar el cuarto trimestre, el saldo total de la cartera hipotecaria se acercó a los COP 153,2 billones, lo que representó un crecimiento de 3,3 % frente al trimestre anterior y un aumento de 11,2 % frente al mismo periodo de 2024, según el más reciente boletín de Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV) del DANE.

Del total registrado, el 80,9 % corresponde a créditos de vivienda y el 19,1 % a leasing habitacional, de acuerdo con la entidad estadística.

Así va el crédito hipotecario

En cuanto al número de créditos, el sistema cerró el trimestre con 1.538.900 obligaciones de vivienda, lo que significó un aumento anual de 3,3 % y un crecimiento de 1,3 % frente al trimestre anterior, según el DANE.

Si se observa únicamente el saldo de créditos de vivienda (sin incluir leasing), este se ubicó en COP 123,95 billones al cierre del cuarto trimestre de 2025. Esa cifra representó un crecimiento de 3,2 % frente al trimestre inmediatamente anterior y de 10,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024, según el DANE.

Por tipo de vivienda, el segmento VIS registró un crecimiento anual de 14,7 %, mientras que la cartera No VIS aumentó 7,9 % frente al cuarto trimestre de 2024.

La deuda por un sueño

En el cuarto trimestre de 2025, el saldo de capital correspondiente a cartera vigente sumó COP 118,97 billones, equivalente al 96 % del total de los créditos de vivienda.

Por su parte, el saldo de capital vencido fue de COP 4,98 billones, lo que representó el 4 % del total, como lo indican las cifras del DANE.

En términos anuales, el capital correspondiente a una o más cuotas vencidas registró una variación de -0,8 % frente al mismo trimestre de 2024, lo que indica que la cartera en mora no aumentó al mismo ritmo que el saldo total de los créditos.

Si se observa por tipo de vivienda, la cartera vencida en el segmento VIS tuvo una variación anual de 1,0 %, mientras que en la vivienda No VIS presentó una variación de -2,1 % frente al cuarto trimestre del año anterior.

