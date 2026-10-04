El Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos su tasa de política el 30 de septiembre, y el nuevo nivel rige desde el 1 de octubre. Ese mismo día, la Superfinanciera reportó las tasas efectivas anuales que pagan los establecimientos de crédito por los CDT. Según la entidad, la…

Con la tasa de política del Banco de la República en 12,25 %, los CDT a 360 días llegan a pagar hasta 13,49 % efectivo anual, según el último reporte de la Superintendencia Financiera. Las diez entidades que más pagan en ese plazo ofrecen entre 12,50 % y 13,49 %.

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Con la tasa del Banrep en 12,25 %, estos son los 10 CDT que mejor pagan

El Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos su tasa de política el 30 de septiembre, y el nuevo nivel rige desde el 1 de octubre. Ese mismo día, la Superfinanciera reportó las tasas efectivas anuales que pagan los establecimientos de crédito por los CDT. Según la entidad, la cifra corresponde al promedio ponderado de los depósitos que cada entidad recibió, en cada producto, durante la fecha de corte.

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En contexto: Banrep sube su tasa de interés a 12,25 % en medio del repunte de la inflación

La diferencia frente a otras entidades es notoria. A 360 días, el Banco de Bogotá paga 12,12 %, Bancolombia 11,80 % y Davivienda 10,73 %. Sobre una inversión de COP 10 millones, la brecha entre 13,49 % y 10,73 % equivale a unos COP 276.000 al año, antes de impuestos.

En otros plazos, el panorama cambia. A 180 días, Tuya lidera con 12,58 %, y a 90 días el primero es Banco Contactar, con 11,70 %. En emisiones superiores a 360 días, Coltefinanciera paga 13,57 %, la tasa más alta de todo el reporte.

Antes de decidir, conviene tener presente que el dato es el promedio de un solo día, así que no necesariamente es la tasa que ofrece hoy cada entidad. Con pocos depósitos, la cifra puede moverse bastante. Confirma con la entidad la tasa vigente, el monto mínimo y las penalizaciones por retirar antes del vencimiento, y verifica que esté vigilada por la Superfinanciera. Los rendimientos, además, están sujetos a retención en la fuente.

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