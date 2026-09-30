En su comunicado, la Junta explicó que tuvo en cuenta varios elementos. El primero fue la…

La decisión de tasas del Banco de la República de este miércoles 30 de septiembre fue un aumento: la tasa de interés de política monetaria subió de 12 % a 12,25 %, es decir, 25 puntos básicos (0,25 puntos porcentuales). Cuatro miembros de la Junta respaldaron el alza, dos votaron por mantenerla inalterada y uno por subirla 50 puntos básicos. La decisión se produce después de que el Emisor interrumpiera en julio pasado el ciclo de aumentos en su tasa.

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Banrep sube su tasa de interés a 12,25 % en medio del repunte de la inflación

En su comunicado, la Junta explicó que tuvo en cuenta varios elementos. El primero fue la inflación, que volvió a aumentar en agosto y se ubicó en 6,24 % anual, según el más reciente informe del DANE. Las mayores presiones vinieron de los alimentos (6,1 %) y de los precios regulados (6,8 %). La inflación de servicios repuntó a 7,2 % y la básica, que excluye alimentos y regulados, subió a 6,1 %, su nivel más alto en el último año.

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La Junta advirtió además que el fenómeno de El Niño podría seguir presionando al alza los precios de alimentos y regulados.

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Cabe recordar que la inflación anual llegó a 6,24 % en agosto de 2026, 20 puntos básicos por encima del registro de julio y su nivel más alto desde julio de 2024. La inflación sin alimentos también siguió aumentando y alcanzó 6,30 %. Para el cierre de este año, la expectativa de inflación subió a 6,77, más del doble de la meta de 3 % que fija el Banco de la República.

El comportamiento de los precios había llevado al mercado a contemplar nuevamente un aumento de la tasa. Sin embargo, la mayoría de los analistas esperaba que la Junta mantuviera el nivel de 12 %. Una encuesta de Citi entre 23 instituciones encontró que 18 anticipaban estabilidad, dos proyectaban un aumento de 25 puntos básicos y tres esperaban un incremento de 50 puntos básicos.

Bancolombia también anticipaba una decisión de 12 %, después de la votación dividida de julio. Para ese banco, los 275 puntos básicos de incrementos acumulados durante el primer semestre todavía no habían transmitido completamente sus efectos a la economía.

La discusión de la Junta también tuvo sobre la mesa el comportamiento del peso colombiano, que se ha apreciado durante gran parte de 2026 y ha contribuido a moderar los precios de algunos bienes importados, además de las condiciones financieras internacionales y la situación de las finanzas públicas. Bancolombia proyecta que el déficit del Gobierno Nacional Central llegará a 7,2 % del PIB en 2026.

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