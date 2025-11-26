Congreso Nacional de Cafeteros 2025: entre los buenos números del año y los retos venideros

Gerente General de la FNC Germán Bahamón, Ministra de Agricultura Martha Carvajalino, Presidente del Congreso Nacional de Cafeteros Nelson Wandurraga. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 26 de octubre de 2025 se dio apertura al Congreso Nacional de Cafeteros número 94. En esta oportunidad el presidente electo para el evento Nelson Wandurraga, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Carvajalino y el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) Germán Bahamón, iniciaron la jornada haciendo un balance general sobre el estado del sector cafetero.

En un primer momento, Wandurraga resaltó la labor de los caficultores del país e hizo un llamado al gobierno para que se revise la situación de la deuda del pasivo pensional de la Flota Mercante Gran Colombiana, que sigue perjudicando la economía del Fondo Nacional del Café.

Puede interesarle: Revive una cooperativa cafetera y otras 17 se pondrán al día tras deudas por ventas futuras

Por su parte la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expuso que a pesar de la tensa situación internacional en términos económicos —relacionada con la agresiva estrategia arancelaria del gobierno de Estados Unidos— el café de Colombia ha sido símbolo de resiliencia y resistencia.

“Fue el café colombiano el que pudo sostener su calidad y su especialidad en los momentos más difíciles y es lo que nos está permitiendo sostener los precios y las retribuciones económicas”, complementó la ministra.

Colombia, que durante más de 30 años se había mantenido con un arancel del 0 % para las exportaciones de café hacia Estados Unidos, tuvo que enfrentar un arancel del 10 %, que aunque implicaba algunos costos, nos ponía en una posición de ventaja frente a las restricciones arancelarias de competidores como Brasil.

Sin embargo, según Germán Bahamón, con la estabilización del arancel nuevamente en 0 % —que también se estabilizó en Brasil—, “Colombia gana competitividad desde la calidad de su producto” a pesar de salir de la situación coyuntural que le abría una puerta frente a la competencia.

Lo que se aproxima para el sector cafetero

Sobre el futuro del café colombiano, el gerente de la Federación advirtió que la baja en la producción que se viene proyectando hace ya varios meses estaría representada en una reducción de alrededor de un millón de sacos de café en el segundo semestre del año cafetero.

Según Bahamón, esta tendencia a la baja se debe a que el sector del café funciona en ciclos de producción bienal, lo que quiere decir que inmediatamente después de un pico de alta producción viene un declive. Es decir que a pesar de la baja que se avecina, esta es una tendencia normal que no afecta ni la calidad ni la posición de competitividad del café colombiano.

Por último, Bahamón mencionó el tema tecnológico dentro del sector cafetero, resaltando la importancia de implementar herramientas novedosas para facilitar la producción y la comunicación en el sector.

“Desde que llegué a la Federación he pedido y he socializado la necesidad de traer la tecnología al sistema cooperativo, al sistema cafetero y al sistema de la plantación. Con tres objetivos particulares: el primero, subir la productividad en el campo. El segundo, reducir los costos de producción y el tercero, comunicar al cafetero con su cliente en cualquier parte del mundo”, explicó el Gerente General de la FNC.

De esta manera se inició el Congreso Cafetero Nacional número 94, que irá desde el 26 de noviembre hasta el 28 de noviembre en las instalaciones de la Federación Nacional de Cafeteros.

Mujeres cafeteras: el sostenimiento en los territorios

Durante su intervención, la ministra Carvajalino resaltó la labor de las mujeres cafeteras en el territorio colombiano, sobre todo en relación con la transición de cultivos ilícitos a cultivos lícitos.

“Hemos encontrado que en la caficultura crece el papel de mujeres que han liderado la transformación de las prácticas, de sus cultivos, de sus territorios, que han resistido a la guerra, que se han parado de manera firme ante los actores armados y que con ese valor le han permitido al nuevo paisaje cafetero en el Catatumbo, en el Cauca, en el Huila, resistir, persistir y decir que hoy ese café, además de la calidad, tiene el sello especial de las mujeres que han transformado la historia de sus territorios”, afirmó la ministra.

Además se enfocó en la importancia de lograr que el “mejor valor del café llegue al caficultor y a cada una de las mujeres y los hombres que siembran”, teniendo en cuenta que la apuesta del gobierno está en que el café y el cacao sean utilizados para poder superar las economías ilícitas pues “aseguran la posibilidad de sostener cuando inicia el tránsito”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.