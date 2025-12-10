Consejo Gremial eligió como presidenta a Natalia Gutiérrez, de Acolgen

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Natalia Gutiérrez, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue elegida este miércoles como nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional para el periodo 2026. La vicepresidencia del Consejo quedará en manos de Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

El Consejo Gremial Nacional, conocido como el “gremio de gremios”, es la principal instancia de representación del sector empresarial del país. Reúne a los gremios más importantes de la economía y actúa como vocero del sector productivo en el diálogo con el Gobierno sobre temas como reformas económicas, política fiscal, generación de empleo, competitividad y salario mínimo.

El relevo en su presidencia se da, además, en plena discusión del aumento del salario mínimo para 2026, uno de los debates económicos más sensibles de fin de año.

Así fue la votación

En la contienda por la presidencia del Consejo Gremial participaron dos fórmulas. Gutiérrez compitió con Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, quien se postuló junto a Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma.

En la votación final, el pleno del Consejo eligió a Gutiérrez con 20 votos, mientras que la dupla Murgas-Pérez obtuvo 14 votos.

La elección se cerró en la reunión del pleno celebrada en la tarde de este miércoles, 10 de diciembre, y marca el relevo en la cabeza del Consejo Gremual, tras el cierre del periodo de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien estuvo al frente del organismo durante 2025.

Las nuevas cabezas del Consejo Gremial Nacional

Natalia Gutiérrez es administradora de empresas de la Universidad EAFIT, con especialización en Finanzas y Evaluación de Proyectos.

En el sector público se ha desempeñado como viceministra de Minas y Energía (en 2013) y posteriormente se desempeñó como viceministra del Interior. También fue presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En el ámbito gremial, asumió como presidenta ejecutiva de Acolgen en diciembre de 2019.

Por su parte, el nuevo vicepresidente del Consejo Gremial, Andrés Velasco, es economista de la Universidad Javeriana y tiene estudios de posgrado tanto en esa institución como en la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de macroeconomía en varias universidades del país y del exterior.

En el sector público, Velasco fue director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, viceministro técnico de Hacienda y director de Política Macroeconómica. En el Banco de la República se desempeñó como subgerente de Sistemas de Pago, economista de la Unidad de Investigación y miembro del equipo de Inflación. También fue investigador junior de Fedesarrollo.

La llegada de Gutiérrez a la presidencia del Consejo Gremial se da en un momento en el que gremios, empresarios, sindicatos y el Gobierno discuten temas relevantes en la agenda económica, como el incremento del salario mínimo para 2026. La elección, además, se da en un escenario preelectoral que marcará buena parte del debate del 2026.

