La Reserva Federal de Estados Unidos baja sus tasas, con dudas sobre cuánto más podrá bajar

Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: Bloomberg - Al Drago

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, 10 de diciembre, el banco central de Estados Unidos (más conocido como la Reserva Federal o FED, por su sigla en inglés) hizo su tercer recorte consecutivo y dejó la tasa de referencia en un rango entre 3,5 % y 3,75 %, en una decisión con tres votos en contra y proyecciones que solo anticipan un nuevo recorte en 2026.

La tasa de referencia de la Fed es el punto de partida para el costo del dinero en Estados Unidos. A partir de ahí se mueven las tasas que pagan las personas y las empresas por sus créditos: tarjetas, préstamos de consumo, hipotecas o financiación de carros.

Cuando esa tasa baja, en general, se abarata pedir prestado y se busca darle algo de aire a la economía; cuando sube, los créditos se encarecen y se frena el gasto, lo que ayuda a contener la inflación.

Una reñida votación

La Reserva Federal (Fed) decidió este miércoles bajar en un cuarto de punto porcentual la tasa de fondos federales, hasta el rango de 3,5 %-3,75 %, con una votación dividida de 9 a 3 en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Además, en su comunicado, el banco central dejó ver más dudas sobre cuándo volverá a recortar el costo del dinero.

La decisión volvió a poner sobre la mesa las tensiones dentro del banco central. De un lado están los funcionarios de la FED, que ven como principal riesgo la debilidad del mercado laboral; del otro, quienes consideran que la inflación sigue siendo demasiado persistente.

Esa división se reflejó en los votos: dos presidentes regionales de la Fed, Austan Goolsbee (Chicago) y Jeff Schmid (Kansas City), se opusieron al recorte y preferían dejar las tasas quietas, mientras que el gobernador Stephen Miran votó en contra porque quería una rebaja mayor, de medio punto porcentual.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, defendió el movimiento como un equilibrio entre apoyar el empleo y no descuidar la inflación.

“Esta nueva normalización de nuestra postura de política debería ayudar a estabilizar el mercado laboral, al tiempo que permita que la inflación retome su tendencia descendente hacia el 2 % una vez se hayan disipado los efectos de los aranceles”, dijo.

¿Qué viene ahora para las tasas de interés en Estados Unidos?

Consultado sobre si el próximo movimiento estaba cantado como un nuevo recorte, Powell evitó comprometerse, pero señaló que no ve un aumento de tasas como el escenario base de ningún funcionario.

En octubre, el FOMC hablaba de lo que tendría en cuenta “al considerar ajustes adicionales” de la tasa. Ahora volvió a la fórmula de diciembre del año pasado, cuando se preparaba una pausa en los recortes, y habló de “la magnitud y el momento de ajustes adicionales”.

Es un matiz, pero marca que la discusión ya no es solo si se debe recortar más, sino cuánto y cuándo. La falta de unanimidad dentro del FOMC no es casual.

La tasa de desempleo subió a 4,4 % en septiembre, frente al 4,1 % de junio, lo que apunta a un mercado laboral menos fuerte.

Al mismo tiempo, los precios al consumidor aumentaron 2,8 % en los 12 meses hasta septiembre, todavía por encima de la meta de 2 %. A esto se suma que el cierre del gobierno ha retrasado la publicación de estadísticas clave, lo que complica aún más la lectura del panorama.

En los nuevos pronósticos económicos, la mayoría de los funcionarios mantuvo la idea de solo un recorte de tasas en 2026 y otro en 2027.

Sin embargo, la foto interna está lejos de ser homogénea: siete miembros del comité señalaron que preferirían dejar las tasas sin cambios durante todo 2026, mientras que ocho ven espacio para al menos dos rebajas el próximo año. Además, mejoraron su previsión mediana de crecimiento para 2026, de 1,8 % a 2,3 %, y proyectaron que la inflación bajará a 2,4 % el próximo año, frente al 2,6 % que estimaban en septiembre.

La decisión de la FED se siente en los mercados

Los mercados financieros reaccionaron con alivio: el índice S&P 500 subió tras el anuncio, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar retrocedieron. Sin embargo, las expectativas sobre cuántos recortes habría en 2026 prácticamente no cambiaron, lo que sugiere que los inversores ya tenían en buena parte descontado este movimiento de la Fed.

En el frente político, la decisión llega poco después de que el presidente Donald Trump dijera que ya decidió a quién nominará para reemplazar a Powell como presidente de la FED en mayo y que anunciará el nombre a comienzos del próximo año.

Cabe resaltar que la Casa Blanca ha criticado al banco central por no bajar las tasas con mayor rapidez, lo que ha alimentado temores sobre la independencia de la institución.

La reunión también dejó otra señal importante sobre la estrategia de la Fed en los mercados. Los funcionarios autorizaron nuevas compras de bonos del Tesoro de corto plazo a partir del 12 de diciembre para mantener una oferta “amplia” de reservas bancarias y apoyar la liquidez en las operaciones de financiación a un día.

Desde 2022 y hasta este mes, el banco central había venido reduciendo el tamaño de sus tenencias de bonos del Tesoro, con la idea de llevar su balance al nivel más bajo posible sin desestabilizar los mercados monetarios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.