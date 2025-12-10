La incertidumbre económica en Colombia bajó en noviembre, tras el pico de octubre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La incertidumbre sobre la política económica en Colombia mostró una reducción importante en noviembre, según el más reciente boletín del Índice de Incertidumbre de la Política Económica (IPEC), elaborado por el centro de investigación económica y social Fedesarrollo.

El IPEC es un indicador a través del cual este centro de pensamiento mide la incertidumbre de la política económica en Colombia a partir del conteo de palabras relacionadas con la coyuntura en noticias de los medios de comunicación, con una periodicidad mensual.

Así va la incertidumbre económica

Desde una mirada histórica, el índice ha capturado periodos de alta incertidumbre asociados a hechos como la emergencia económica de 1996, la crisis financiera de 1999, la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016, la pandemia de COVID-19 en 2020 y el pico de la prima de riesgo en octubre de 2022.

En el onceavo mes del año, el indicador se ubicó en 216 puntos, lo que representó una caída de 55 puntos frente a octubre de 2025, cuando había alcanzado los 271. En comparación con noviembre de 2024, el descenso fue de 3 puntos, pues entonces el índice se ubicaba en 219.

A pesar de esta disminución mensual, el nivel del IPEC sigue siendo alto desde una perspectiva histórica. Con el resultado de noviembre, el índice completa 86 meses consecutivos por encima del promedio observado entre 2000 y 2019, que es de 100 puntos.

Además, el promedio del año corrido a noviembre de 2025 fue de 253 puntos, una cifra cuatro puntos inferior al promedio del mismo periodo de 2024 (257) y cinco puntos por debajo del promedio de todo 2024 (258).

Los temas que más pesaron

Las noticias que alimentaron el IPEC en noviembre se concentraron principalmente en el frente de política económica, social y geopolítica, que explicó el 51,2 % del total.

En segundo lugar estuvo la actividad económica, con una participación del 22,0 %. Más atrás aparecieron las variables financieras (12,2 %), otros temas (12,2 %) y finalmente la seguridad, con apenas el 2,4 %.

Frente a octubre de 2025, las categorías que más ganaron participación fueron variables financieras y otros, cada una con un aumento de 3,9 puntos porcentuales, seguidas por actividad económica, que subió 3,7 puntos porcentuales. En contraste, las mayores reducciones se registraron en seguridad (-5,9 puntos porcentuales) y en política económica, social y geopolítica (-5,5 puntos porcentuales).

Si se compara con noviembre de 2024, la actividad económica fue la categoría que mostró el mayor aumento en su participación, con un alza de 10,7 puntos porcentuales. En sentido contrario, la seguridad fue el rubro que más se contrajo, con una reducción de 7 puntos porcentuales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.